Vadillo: "Esto es irreal, se lo digo a quien quiera"

El Palma Futsal es Subcampeón de Liga por primera vez en su historia, uniendo su historial al subcampeonato de Copa del Rey de 2016 o de la Supercopa de esta misma temporada, en aquel caso ante el mismo rival ante el que han perdido la final el sábado pasado, el Barcelona.

Además, con su clasificación para la final el equipo se metía en Champions por primera vez en su historia, al jugar frente al actual campeón, el FC Barcelona. Pero el gran final de temporada que ha hecho el equipo, mirando cara a cara al Barcelona a pesar del potencial del equipo que tenían enfrente, viene marcado por la gran reivindicación que ha hecho el entrenador Antonio Vadillo.

Un técnico de la casa, que lleva toda la vida en el club primero como jugador y después como entrenador, y que se mostraba dolido tras la final, pero no por la derrota, sino por lo que ha escuchado o leído durante el año. Daba la impresión de que el jerezano estaba esperando el momento de soltar todo lo que llevaba dentro, no parecía un calentón sino algo que tenía ganas de decir y lo djo.

Antonio Vadillo empezó diciendo que "ha sido un año muy duro, muchas adversidades, salidas de jugadores importantes en el mercado de Diciembre, tener que remar con plantilla corta y veterano ha sido complicado. Tengo que felicitar a los jugadores, han tenido que dar un pasito más fuera de lo deportivo y han cumplido con creces. Jugar dos finales, quedar terceros en liga regular empatado con el segundo y esto es muy difícil, también al cuerpo técnico. Hemos tenido que gestionar muchas situaciones, hemos sacado resultados. Siempre hay aspectos que mejorar. Aprovecho para felicitar al club a todas las áreas,prensa, marketing, social, administrativo... me acuerdo del presidente, me duele en el alma ver llorar a su hija en el palco. Yo le había dicho al presidente que jugaríamos finales en cuatro años, hemos tardado un poco más, han sido cinco años pero aquí estamos jugando finales. Hemos jugado seis, siete semifinales conmigo. Está claro que era el último paso para llegar hasta ahí".

El técnico pasaba revista a lo que le ha dolido durante el año sin nombrar a nadie pero mandando un mensaje hacia su propio club:

"Se cuestionaba al equipo sin ver la realidad, nos dejamos llevar por los resultados, son los que mandan. Pero y los que llevamos ¿no valen? ¿y toda la adversidad no vale? hemos dado un golpe sobre la mesa y callado bocas, y de adentro también hemos callado bocas. Salen Vilela y Raúl, dos jugadores top y llegan dos chavales, Neguinho y Gordillo. A veces los árboles no dejan ver el bosque. Cada vez que hemos estado medio bien con la plantilla al completo mira el equipo".

Al ser preguntado por su mensaje reivindicativo el entrenador decía que "he visto jugadores llorar y me duele. Ahora todo el mundo al barco, no,no (risas)...ahora al barco no. Nosotros sabemos quiénes estábamos. Yo tenía ganas de decirlo esto, más hubiera hablado si tuviera la Copa aquí, pero como hemos perdido me guardaré algunas cosas. El barco hay que estar cuando hay marea, para sacarlo. Cuando está la mar tranquila todos sabemos navegar bien. Me refiero a todo... a todo lo que ha ido apareciendo durante estos meses. Las notas en Junio. ¿Cuestionado? a mí me da igual, lo que no me dan igual son mis judores. Esto es irreal, se lo digo a quien quiera. Estamos muy lejos de ciertos clubes. Un club como nosotros se iba a llevar un jugador nuestro pagando la cláusula. Eso es impensable que lo hagamos nosotros. Entonces hay que ser humildes, tener los pies en el suelo y currar".