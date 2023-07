Una venta para la historia

El pasado sábado, alrededor de las 19.30 horas, se ponía punto y final al culebrón de la venta de Kang In Lee. Los perfiles oficiales del Paris Sant Germain en sus distintas redes sociales publicaban el anuncio que confirmaba la incorporación del ya ex jugador del Real Mallorca a su equipo firmando el surcoreano un contrato que le vinculaba a la entidad francesa hasta el año 2028. El anuncio suponía dar por cerrada una situación que podría haberse alargado más en el tiempo y que finlamente se ha cerrado relativamente pronto dejando al Mallorca con una capacidad de maniobra más que considerable en este mercado de verano.

El jugador se despedía de los aficionados mallorquinistas con un cariñoso mensaje: Gràcies Mallorca! Llegué hace dos años a la isla con la ilusión de seguir creciendo como futbolista y hacerlo de la mano del club. Solo tengo grandes recuerdos de los buenos momentos que hemos vivido juntos. La unión del equipo con la afición este año ha sido fundamental para lograr nuestro objetivo. Gracias por el cariño de todos en Son Moix. Me habéis ayudado a crecer como jugador y como persona, y mientras he estado aquí he podido cumplir el sueño de jugar un Mundial con mi país", explicaba el jugador surcoreano en su escrito de despedida

Ese mismo escrito finalizaba con un agradecimiento sentido a todas las personas que integran el Mallorca: "Quiero agradecer a todos mis compañeros, cuerpos técnicos y trabajadores del club por cómo me han tratado siempre. Estoy seguro de que el Mallorca va a seguir creciendo más y más. Ahora afronto un nuevo reto precioso en mi carrera. Nunca olvidaré estos años. AMUNT Mallorca". Con 22 millones de los cuales una cantidad superior a los quince iran destinados al Real Mallorca, Pablo Ortells, director deportivo bermellón, podrá disponer de una suma destacada para rastrear el mercado en busca de un jugador de garantías para suplir a Lee.