Antonio Latorre más conocido como Toni Lato, es la primera incorporación oficial del RCD Mallorca para la próxima temporada. El lateral zurdo llega libre procedente del Valencia. Como viene contando Cope se compromete hasta 2027.

Es una apuesta importante del RCD Mallorca por una demarcación que era prioritario reforzar por parte de la dirección deportiva para darle competencia al puesto y que Jaume Costa no se viera obligado como esta temporada a jugar incluso cuando no estaba en condiciones. Querían un lateral de nivel y lo han conseguido con el valenciano, quien necestitaba salir para tener más protagonismo y a sus 25 años seguir creciendo como él mismo dice. Lo cierto es que se hubiera quedado en el Valencia con una oferta que le hubiera satisfecho. Al parecer no ha sido así porque rechazó la oferta de renovación y Pablo Ortells le ha convencido.

La complicidad que se pudo ver a la llegada del valenciano habla bien a las claras de cuál ha sido el tono de las conversaciones, en las que el director deportivo bermellón ha querido ilusionar al jugador de la La Pobla de Vallbona. Es precisamente ilusión lo que ha transmitido Lato en sus primeras palabras como bermellón:

"Con mucha ilusión y ganas de empezar a trabajar, de conocer a mis compañeros y conocer la isla. Lo primero adaptarme. Para mí es un proyecto idóneo que está creciendo, y también quiero crecer junto al proyecto. Es ilusionante, el año pasado noveno y con el Estadio remodelándose. Tenía ganas de aportar mi granito y crecer también".

Ya es curiosidad que los dos laterales zurdos del equipo esta temporada sean valencianos, Lato conoce a su compañero de posición muy bien: "A Jaume Costa lo conozco, a Kang-In que compartí vestuario con él, a Manu Morlanes también le conozco por familiares, es bastante amigo de unos vecinos míos del pueblo. Al resto de haberme enfrentado. A Pablo Maffeo también de categorías inferiores. Pronto conoceré al resto, que tengo ganas de conocerles".

Finalmente, el jugador muestra lo que percibe del proyecto mallorquininista al que se ha incorporado, viene con aspiraciones de "crecer y ayudar al equipo en lo que necesite. Es un proyecto ambicioso y estoy con ganas de aportar y estar orgulloso de lo que hago".

El siguiente en hacerse oficial será Omar Mascarell, centrocampista que viene para ocupar la vacante dejada por Íñigo Ruiz de Galarreta. En cuanto a otros objetivos, en México se sigue hablando de César Montes, al que pidió Aguirre y uno de los objetivos ambiciosos para el ataque es el jugador del Valladolid Cyle Larin. El Valladolid acaba de ejecutar la opción de compra por 1'5 millones. El que quiera al jugador tendrá que retratarse y esto lo hace bastante más complicado para el Mallorca. A día de hoy en Son Moix lo ven casi imposible.