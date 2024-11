Toni Jareño: "Vamos a ir este fin de semana a Mallorca, no tenía sentido aplazar y después tener que jugar muchos partidos en poco tiempo"

Había serias dudas de que el partido At. Baleares-Torrent CF de Segunda RFEF se fuera a disputar este domingo a las 12h. Torrent es uno de los municipios de la "horta sud" afectados por la catástrofe del pasado 29 de Octubre.

De hecho se sigue buscando con angustia en Torrent a los pequeños Rubén e Izan, dos niños desaparecidos desde la terrible riada que arrasó la zona. Es cierto que Torrent, a pesar de esta dramática búsqueda de los hermanos, no ha sufrido la devastación material de otros municipios. La ciudad poco a poco va intentando salir adelante y en esas está el Torrent CF, club del grupo tercero de la Segunda RFEF que tiene que jugar el domingo en el Estadio Balear.

El partido finalmente se va a jugar según explica en Deportes Cope Baleares el director general del club, Toni Jareño, ya que la solución que le daba la Federación Española de Fútbol (RFEF) no era la mejor. Ya tienen el partido ante el Valencia Mestalla aplazado del anterior fin de semana, y la Federación les indicaba que si aplazaban el partido ante el At. Baleares deberían jugarlo antes del 10 de Diciembre, por lo que el club estima que es inviable ya que se les juntarán varios partidos, la dificultad de jugar entre semana, algo complicado en un equipo no profesional, y además ya tenían el viaje preparado. Así que han considerado que es la solución menos mala.

En el equipo no han sufrido pérdidas pero en la plantilla sí hay algún jugador que ha sufrido la pérdida de algún amigo. En cuanto a las instalaciones, indica Toni Jareño en COPE que "en el caso de Torrent, el barranco del Poyo pasa por un lateral de la ciudad y está alejado del casco urbano y el campo de fútbol por lo que no ha sufrido ningún desperfecto".

Sobre el partido del domingo en el Estadio Balear dice que "ya tenemos aplazado el partido contra el Mestalla, hemos intentado ubicar una fecha y nos decían que debía ser antes del 10 de Diciembre. Luego es un desplazamiento complicado viajar a las islas, no es como aquí con el Mestalla. Está todo cerrado, avión, billetes, hotel, todo. Entre semana te trastoca todo. No tiene ningún sentido aplazar el partido y luego tener que disputarlo en una fecha temprana, en un mes juguemos dos partidos y luego en un mes seis o siete partidos".

Jareño añade que "ya vivimos estando en Tercera un caso parecido con el covid, se dieron facilidades para aplazar los partidos pero luego se marcó una fecha y hubo que jugar siete partidos en dos semanas y media y eso trastoca mucho. Preferimos hacer un esfuerzo ahora y hacerlo de la mejor manera posible".

Finalmente, el director general del Torrent elogia al At. Baleares: "desde el primer momento han contactado con el club y se han brindado a todo lo que esté en su mano. Muy agradecidos a su trato".