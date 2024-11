Tomeu Rigo: la historia del base luchador que ha vuelto a romperse el ligamento cruzado

Un calvario de lesiones persigue al base mallorquín Tomeu Rigo, jugador de Obradoiro, quien acaba de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El de Campos ya sabe lo que es, pocos deportistas han sufrido una lesión tan repetida en su carrera. Es la cuarta de cruzado.

Su rodilla izquierda acaba de decir basta y obliga a Tomeu a pasar por el quirófano de nuevo.

El jugador de Obradoiro visitaba ayer a su especialista, el Dr. Manuel Leyes, uno de los mejores especialistas ahora mismo en España en este tipo de lesiones. Acaba de operar al madridista Militao. Pero a operado también a otros grandes deportistas como Thibaut Courtois, Arda Güler, Yeremy Pino, Isco Alarcón, el patinador Javier Fernández, la jugadora de bádminton y premio Princesa de Asturias, Carolina Marín. En su momento Alberto Contador, etc. En el deporte balear, operó el año pasado al jugador del At.Baleares, David Forniés

Rigo recuerda en Deportes Cope Baleares que de las cuatro roturas de ligamento cruzado, las tres últimas han sido en la rodilla izquierda. El jugador ha recibido el apoyo no sólo de su equipo sino también desde el Bilbao, en el que fue capitán y que le han mostrado públicamente todo el apoyo, o desde su pueblo, Campos y su equipo de baloncesto también.

Tomeu Rigo es un luchador como ya ha demostrado y ahora lo volverá a demostrar. Prefiere no hacer planes a largo plazo y centrarse tan solo en recuperarse de esta grave lesión. Sobre los motivos de esa reincidencia, indica que "tengo una tendencia, parece que con según qué gestos, y entrenando tanto flexionando si eres un exterior, con movimientos cortos impulsivos y quizá esa tendencia ha ido a romper ese ligamento. Muscularmente estaba bien, cuando me rompí seguí unos segundos jugando y hasta cogí un rebote. Pero noté que se me movía la rodilla".

¿Y ahora?

El jugador explica en Cope lo hablado con el cirujano: "Hemos hablado de que quizá la mejor opción es rellenar esa tibia y fémur y que cicatrice bien el hueso y entonces volver a hacer la plastia de cruzado. Esa rodilla tiene injertos de tendón rotuliano, isquio, el último con parte de un donante. Ahora no me quedan partes donde coger y seguramente será de un donante".

En cuanto a cuál era su nivel indica que "físicamente estaba muy bien, el equipo era algo diferente, tenemos un equipo más pequeño con más exteriores. Estábamos cada vez mejores, me notaba cada vez mejor. Ha tocado lo que ha tocado y ya está. Dentro de lo que cabe es algo que no he podido evitar, el trabajo que dependía de mí lo he hecho".

En cuanto a los planes de futuro en el baloncesto, indica que "ahora no me cierro ninguna puerta de nada, recuperarme lo mejor posible, será una operación algo más larga, ya veremos. Intentar recuperarme lo mejor posible respetando los plazos y después ya veremos cómo responde todo y veremos qué decisión tomamos. No sé a qué nivel estaré. El nivel físico de las primeras ligas es muy elevado, cada vez más, estoy en momento de pensar en recuperarme lo mejor posible. Si se puede bien, sino a otra cosa".

Tomeu agradece el apoyo de sus ex compañeros de Bilbao y del club, que ya desde el primer momento estuvieron pendientes. Finalmente, no pierde detalle de los equipos de su isla, Palmer y Fibwi que están en Segunda FEB, "sigo a los dos, estoy contento de que vaya bien y que hayan empezado con buen pie. La temporada es larga pero cuando hay victorias todo ayuda. A ver si tienen suerte y tienen un gran año que Mallorca se lo merece".