Steve Kerr: "Con suerte, el RCD Mallorca se convertirá en una potencia de LaLiga"

La visita de Steve Kerr al RCD Mallorca, del que es pequeño accionista, se ha repetido este año aprovechando las fechas previas a la temporada NBA y en este caso, además, cuando se cumple un mes del Oro olímpico con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París.

Como hiciera la pasada temporada, Kerr ha visto un entrenamiento, ha estado con su amigo el presidente Andy Kohlberg y ha dirigido a una charla a los jugadores del RCD Mallorca. El técnico de los Golden State Warriors con los que ha ganado cuatro anillos como técnico que suceden a los cinco que ganó como jugador, se fotografiaba con todos, mención aparte a Jagoba Arrasate el médico Adolfo Muñoz, que se mostraban encantados con la visita de un técnico de semejante trayectoria.

Kerr decidió comprar una pequeña participación en el club a petición de Kohlberg, con el que mantiene una vieja amistad, además de con Steve Nash, también accionista de la entidad. Obviamente si los títulos y victorias de sus leyendas NBA le sirvieran al Mallorca, tendría un buen palmarés el club bermellón.

Para el RCD Mallorca es una oportunidad importante tener personalidades del deporte como los dos Steves, vinculadas al club, un fortalecimiento de marca bestial, aunque su presencia sea ocasional. Nash por ejemplo sí estuvo activo en la final de Copa del Rey en Sevilla. Kerr sólo puede aparecer en estas fechas previas al inicio de la pretemporada en la NBA y de paso descansar en Mallorca, una isla que le encanta.

Sobre la evolución del RCD Mallorca, Kerr afirma que "siempre estoy emocionado por el club, y me uní al grupo de propietarios hace dos años. Fui a las instalaciones de entrenamiento y hablé con el equipo, conocí a Javier (Aguirre) y vi las nuevas renovaciones del estadio que apenas comenzaban. Ahora regresar y ver lo fuerte que es el club, el estadio es hermoso... Javier hizo un trabajo maravilloso y ahora el nuevo cuerpo técnico está tomando las riendas y tratando de dar otro paso adelante. Muchos de los mismos jugadores están aquí, pero también hay algunos nuevos. Es muy divertido ver cómo el club se fortalece cada vez más, y con suerte se convertirá en una potencia, una fuerza en LaLiga. Creo que es una posibilidad".

Motivando a los jugadores del RCD Mallorca.-

Un técnico acostumbrado a dirigir a estrellas y algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos, como Stephen Curry en el caso de los Warriors, al que hay que unir Lebron James y Kevin Durant en el caso de la selección USA, considera que no hay tantas diferencias entre dirigir a un grupo de estrellas del baloncesto y a los jugadores del RCD Mallorca, porque al final se trata de dirigir grupos humanos y ser un buen comunicador, como ha dicho en Marca. En todo caso, Kerr siempre incide, y así lo hizo ya el año pasado, en el compañerismo, en el valor del equipo. De eso habló ayer a los jugadores bermellones, una charla que agradó a Valery Fernández, quien en Deportes Cope Baleares decía que es motivador escuchar a Kerr y además que a él le encanta la NBA.

El técnico se refiere a la charla a los jugadores bermellones: "creo que cuando hablo con el equipo es siempre con la mentalidad de que tenemos que usar los puntos fuertes de cada uno para mejorar el equipo. Tenemos que luchar contra el instinto humano de preocuparnos solo de nosotros mismos. Todos estamos hechos de la misma manera, somos seres humanos. Queremos lo mejor para nosotros mismos, pero hay algo mágico en formar parte de un equipo. Cuando todos dan lo mejor de sí mismos al equipo, hay mucho poder alrededor, pero también mucha alegría. Eso es lo que trato de enseñar a mis jugadores: que no hay nada mejor que formar parte de un equipo realmente fuerte, y los jugadores lo entienden".

En la entrevista del club, Kerr se refiere a las diferencias no tan notables entre su deporte, el baloncesto, y el fútbol: "creo que baloncesto y fútbol son deportes muy parecidos. Obviamente en fútbol hay 11 jugadores y solo cinco en baloncesto, pero hay mucha acción entre tres personas tanto en baloncesto como en fútbol, intentando hacer pequeños triángulos. Le pasas a este jugador y el otro corta. Intentas conectar el juego a través de estos triángulos. He encontrado muchas similitudes y es una de las razones por las que realmente me encanta ver fútbol. Me inspiro al ver este deporte".

Finalmente, el técnico de los Warriors se refiere a un jugador estratosférico como Curry, al que lleva dirigiendo nueve temporadas, ésta será la décima. Preguntado por qué jugador le ha sorprendido más cita al jugador franquicia de los Warriors, que ha firmado la mayor extensión de contrato en la NBA de un año, con 62.6 millones de dólares hasta 2026. Kerr no duda: "Creo que con Steph Curry, todos pensaban que iba a ser un buen jugador cuando llegó a la liga. Pensé que podría ser Steve Nash porque estaba con él en Phoenix y lo vi jugar. Pensé: "Quizás Steph podría convertirse en Steve Nash". Nash es un jugador del Salón de la Fama, pero Steph se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No sé si alguien pudo haber imaginado que Curry, con su tamaño, se convertiría en el jugador que es hoy en la NBA".