Stankovic: "Sufrí depresión cuando estaba en el RCD Mallorca"

Se sienta ante el micrófono cada semana en Deportes Cope Baleares, pero hasta ahora Jovan Stankovic nunca había revelado algo muy íntimo y personal que vivió en su carrera de futbolista, en concreto en su etapa en el RCD Mallorca. Esta vez, "Stanko" sintió la necesidad de decirlo. "Sufrí depresión".

En la carrera de los futbolistas se elogia y se critica lo que se ve en el terreno de juego, pero se desconoce las situaciones personales que quedan en el ámbito de lo privado. En muchas ocasiones un futbolista puede estar pasando un mal momento y seguir como si nada, como cualquier persona en su actividad diaria, escondiendo situaciones muy difíciles.

Vivió dos etapas en el RCD Mallorca, en la primera desde la Segunda División a los años dorados en Primera de finales y puesto de Champions, entre 1995 hasta 2001. En la segunda etapa regresaba al Mallorca tras ascender con el Atlético de Madrid y estuvo una temporada más 2003-04 en su recta final como jugador.

Es uno de los jugadores más legendarios de la historia del club, sus pases, internadas, faltas, goles, están en el altar de los de los aficionados del RCD Mallorca. De los que lo vivieron y de los que le han visto después en imágenes. En su carrera 138 partidos en la Liga y 13 goles. Finales de Copa del Rey donde marcó, Recopa, en la que dio el pase de gol, tercer puesto en la liga, los ascensos con Mallorca y Atlético, jugó también en el Olympique de Marsella y antes del Mallorca en el Estrella Roja. Tuvo la oportunidad de fichar por el Inter de MIlán de Cúper pero se había comprometido con Luis Aragonés para ir al Atlético. Un grande Italia por jugar en segunda con un grande de España. Pero hubo otras opciones que se escaparon, y ahora ha reconocido por qué, no se encontraba bien, sufría depresión, quería estar en Mallorca.

Han pasado casi 20 años desde su retirada como futbolista, pero hasta ahora Stankovic no había hablado nunca de su salud mental, un asunto que en su época aún no se abordaba públicamente con la naturalidad y atención de hoy en día. De hecho, algunos futbolistas sí admitieron en su momento esos problemas, como Iván Campo en su etapa en el Real Madrid. No había sido el caso de Stankovic, quien en Cope ha revelado la situación por la que pasó.

"Yo quería dejar el fútbol con 30 años cuando estaba aquí, nunca lo he comentado. Mucha gente tenía problemas. Yo tenía depresión en mi mejor época estando aquí. Nunca hablaba de esto, Iván Campo, Paunovic, Lopetegui pasaron problemas y pidieon ayuda. Me dijeron que en seis meses podía curarme y yo quería estar bien al día siguiente".

El serbio añade que "por estar mal no fui al Inter de Milán que me llamó Cúper. Estuve en el Atlético, tenía el Oporto cuando ganó la Liga de Campeones, con los papeles aquí para firmar contrato. Por estar mal no hice nada, volví aquí y quería dejar el fútbol. Era un poco tonto porque pensaba que si se enteraba el club podía echarme. No se hablaba en esa época, yo no sabía ni lo que era".

Chichi Soler, capitán del equipo en aquella época apoya lo que dice su compañero: "lo que debería estar subvencionado es la salud mental, todos necesitamos ayuda y no se arregla con un amigo. Esa vergüenza, ese pudor, ahora se habla con naturalidad, entonces no". Stankovic recuerda que "lo pasaba muy mal en el hotel y hasta los compañeros venían a preguntar qué me pasaba. Tenía miedo a hablar de esto, hoy se habla mucho. Ahora ha cambiado mucho, hasta en primera RFEF y en Segunda hay jugadores con psicólogos y nutricionistas, en nuestra época no. Esto te llega de un momento a otro".