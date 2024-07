"Igual no le estoy dando valor como veo que se le está dando a jugar mis sextos Juegos Olímpicos porque estoy enfocado en los próximos tres partidos", ha expresado Rudy Fernández, capitán de la selección española de baloncesto. Después de despedirse del Real Madrid, y conseguir estar en los Juegos Olímpicos, Rudy vive sus últimos pasos como profesional. "Mi familia me ayuda a no pensar mucho en las emociones de mi retirada", ha confesado el palmesano, durante la presentación de su campus de verano en Palma.

Durante el evento se ha puesto en valor ser el único jugador en participar en seis Juegos Olímpicos. Solo lo iguala la estadounidense Diana Taurasi. De igual modo, Rudy Fernández es un icono de este deporte. Sin embargo, ha considerado que no ha jugado al básquet "para ser recordado, sino porque disfrutaba".

"Afrontar estas nuevas competiciones es algo difícil", ha afirmado el capitán de España, refiriéndose al preolímpico. Nunca lo había jugado, por lo que ha confesado que "al principio siempre surgen dudas y miedo". "No sabía hasta hoy si estaríamos en los Olímpicos", ha añadido el palmesano. Al fin y al cabo, "los dos últimos partidos eran los más importantes" y ha sostenido: "Supimos sufrir, pero también creer en nuestro trabajo".

En cuanto al porvenir de la selección, Rudy ha considerado que, aunque tengan "menos estrellas que otros años", han formado un gran equipo que "sabe competir". "Nuestro grupo es muy complicado, son top mundial", ha valorado Fernández. Los rivales, Australia; Grecia y Canadá, parten de favoritas por los nombres que recogen sus planteles.

Además, el palmesano ha opinado sobre el éxito que está teniendo el deporte balear a nivel olímpico: "Se están haciendo muy bien las cosas". Uno de los motivos: tres de los doce jugadores convocados por Scariolo son originarios de las Islas del Mediterráneo: Álex Abrines el propio Rudy Fernández y Sergi Llull.