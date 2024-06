Avanza a buen ritmo la venta de entradas para el España-Irlanda del Norte

España regresa a Mallorca más de una década después de su último partido, para afrontar el último amistoso antes de la Eurocopa de Alemania. El equipo dirigido por Luis De la Fuente se enfrenta a Irlanda del Norte el sábado a las 21:30h y como siempre te lo contará el Tiempo de Juego de la Cadena Cope, con el equipo de enviados especiales capitaneado por Manolo Lama.

España no juega en Son Moix desde 2013, mucho ha cambiado aquel equipo dirigido entonces por Vicente Del Bosque y en el que marcaron Xavi y Negredo en la victoria 2-1 ante Bielorrusia. España formó con Víctor Valdés, Arbeloa, Piqué, Sergio Ramos, Monreal (Iniesta, min.46); Busquets, Xavi, Silva, Pedro, Cesc (Koke, min.83) y Michu (Negredo, min.57).

La actual selección se encuentra concentrada en Las Rozas antes de disputar mañana en Badajoz el penúltimo test ante Andorra, después regresará a Las Rozas antes de viajar a Palma para el amisotoso ante Irlanda del Norte. Componen la convocatoria 29 jugadores, lista en la que De la Fuente tiene que hacer tres descartes para la Eurocopa.

España llega como ganadora de la Liga de Naciones a esta Euro, y con el buen sabor de la anterior Eurocopa en la que caían por penaltis ante Italia en semifinales, después de haber dejado un buen sabor aquel equipo de Luis Enrique. En la lista no está en esta ocasión Marco Asensio, que hubiera vivido un día muy especial jugando con la selección en casa, pero la temporada del jugador del PSG no ha sido buena y ha estado marcada por las lesiones, Luis De la Fuente le ha dejado fuera.

Pese a que del partido apenas se ha hablado hasta ahora en la isla, la respuesta en la venta de entradas está siendo buena. En las primeras horas de venta de entradas, que estaban reservadas para los abonados del Mallorca, ya hubo buena respuesta y en este momento ya de venta general está la mitad del aforo cubierto. Los precios van desde los 20 a los 70 euros.

Además, hay precio especial para los aficionados con movilidad reducida y la Federación Española anunciaba que saltarán al campo con los futbolistas niños en programas de acogida de las islas.

¿Y cómo afrontan los futbolistas esta Eurocopa? Rodrigo Hernández "Rodri", la auténtica brújula del equipo nacional, habla de la "gran ilusión" con la que afronta el grupo esta cita de Alemania en la que no quiere ninguna etiqueta aunque sí recuerda el buen papel de la anterior Euro 2020 que se disputó en 2021 por el covid.

Hace un año España se adjudicaba la Liga de Naciones, preguntado por si eso le da categoría de favorito, Rodri dice que "la etiqueta que le queráis dar. Estamos tranquilos, haciendo las cosas bien, estamos en un crecimeinto muy 'progresivo y notable en cuanto a rendimiento y resultados. Esto te da confianza".

Afrontan tras el torneo, tras la anterior Eurocopa, con "una ilusión muy grande, hicimos las cosas muy bien en esa Eurocopa, luego son los detalles los que marcan la diferencia muchas veces. Trasladar ese pensamiento al equipo, son torneos de momentos y tenemos que saber dominar esos momentos. Saber ser contundentes en las áreas, si damos un pasito en ese sentido podremos avanzar".

Muchas veces en los estadios se mezclan las cosas y en partidos de selección se han vivido situaciones que no son deseables, como los pitos que recibió Morata en el Bernabéu en el último partido de España. Preguntado al respecto, dice Rodri que "no lo sé, siempre que pitan a un compañero no es positivo porque no ayuda en nada, y más con lo que nos ha dado Álvaro. Somos un equipo".