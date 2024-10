Robert Navarro sobre su salida de la Real Sociedad: "Me dijeron que o renovaba o no jugaría ni un minuto"

Robert Navarro está causando sensación en el RCD Mallorca, es uno de los fichajes que más está gustando en este arranque de temporada. Vertical, veloz y regateador, entiende el juego para asociarse con sus compañeros.

El RCD Mallorca necesitaba jugadores creativos y con velocidad en los costados, algo de lo que carecía completamente la pasada temporada y el barcelonés está cumpliendo con ese rol a la perfección. De hecho, en el desastre de Cornellà, fue el único que se salvó en la primera mitad.

El extremo llegaba al RCD Mallorca tras una situación difícil ante su anterior club, la Real Sociedad, lo que propició que se convirtiera en una oportunidad de mercado a la que estuvo atento el club bermellón.

La negativa del jugador a renovar y los rumores de un acercamiento al Athletic provocaron una situación de tensión. Durante la concentración con España sub 21, Robert Navarro se ha referido en Relevo a lo que vivió. Se había quedado en San Sebastián sin convocar y sin dorsal.

"Sí, no es sencillo. Llegué allí… y me dicen que o renuevo o no voy a jugar ni un minuto. Tú, como futbolista, tienes un contrato, eres profesional y debes cumplirlo. Mi sensación era que, si no veía que iban a confiar en mí, renovar después de haber ido a Cádiz el año anterior y de que al llegar allí me dijesen que o renuevo o no juego… Es un poco extraño, sobre todo de cara a coger confianza y al saber que, si renuevo y vuelvo a estar otro dos años sin jugar, sería difícil. Te estás jugando tu carrera, por así decirlo. La mejor decisión era salir".

Sobre si se ha comprometido con el Athletic, el jugador echa balones fuera como es normal:

"La gente habla, pero yo estoy muy tranquilo. Esto acaba de empezar. En Mallorca firmé un año, sobre todo, para poder disfrutar como lo hice en Cádiz y luego elegir mi futuro con libertad. Quiero saber que, si voy a otro sitio o sigo en Mallorca, es porque quiero ir allí. Eso fue lo que más pesó en mi decisión al salir de la Real; no quería atarme a un club durante muchos años. Luego no sabes qué puede pasar: viene un entrenador, no estás a gusto… Todavía es muy pronto para hablar. Estoy muy a gusto en Palma. Luego, ya se verá. Ahora mismo es hablar por hablar".

Finalmente, sobre sus primeros meses en el RCD Mallorca, el jugador se muestra encantado: "acaba de empezar la temporada. Llevo un mes en Mallorca, pero me he sentido ya muy cómodo. Tengo unas ganas increíbles de volver. Estoy hablando con Toni (Lato), Valery, Pablo (Maffeo)… tenemos un grupillo superbueno. Pese a que en la última jornada en el campo del Espanyol no estuvimos del todo finos, llevábamos tres victorias y la sensación es positiva. Todo el staff me ayuda. Disfruto del día a día".

Samú Costa: "es un momento importante para mí".-

El centrocampista del RCD Mallorca, Samú Costa, se ha mostrado emocionado tras su debut con la selección de su país, Portugal. Fue en los últimos instantes del duelo en Polonia. Le ha costado mucho llegar hasta esta llamada de Roberto Martínez, en una selección lusa llena de talento y grandes centrocampistas. El jugador se ha referido en O Jogo a este momento, al ser preguntado por sus inicios en el fútbol base del Gafanha:

"Probablemente no lo pensaría, pero sé por lo que trabajé y por lo que pasé para estar aquí. Quiero dar las gracias a Dios y a mi familia y a mis compañeros y entrenadores en Mallorca. Es un momento importante para mí, siento que trabajé duro y, más que un sueño, era una meta para mí".

Pese a su juventud, 23 años, Costa lleva años ya jugando en España y reconoce que muchos de sus compatriotas no le conocen y les puede haber resultado una sorpresa su llamada.

"Es normal que no me conozcan, estoy jugando en España y lo veo como algo normal. Soy un chico humilde, todavía joven y estoy disfrutando de este momento. Soy muy trabajador y quiero ayudar a mis compañeros en todo lo posible".

Finalmente, sobre sus compañeros de Portugal indica que "son jugadores con mucha experiencia, veo esto como un aprendizaje, todos los días me hablan y me enseñan, soy humilde y me gusta escuchar a los mayores. Todos me recibieron impecablemente y tratan de ayudarme en los entrenamientos, mantenerme en el espíritu del equipo. Estoy feliz por mí y por mi familia, sé que sufren por mí".