Un revés en el peor momento para el Atlético Baleares

En el momento clave de la temporada ha llegado la peor noticia posible para el Atlético Baleares. El equipo blanquiazul caía derrotado en Albacete este fin de semana y, por primera vez en lo que llevamos de temporada, se quedaba fuera de los puestos de play off. Los de Eloy Jiménez siguen sin dar con la tecla que les permita completar un buen encuentro y en el Carlos Belmonte el equipo estuvo lejos de su mejor nivel y acabó cediendo ante un rival que se escapa en la clasificación y que, a diez partidos para acabar la temporada regular, está a nueve puntos de distancia de los balearicos.

Pero no hay tiempo para lamentarse en el seno blanquiazul porque este fin de semana que viene el equipo mallorquín tiene un nuevo reto mayúsculo llamado Andorra. El conjunto entrenado por Eder Sarabia ocupa la tercera plaza de la clasificación y cuenta con una plantilla en la que se encuentras jugadores como el mallorquín Rubén Bover o el ex del Mallorca Martí Riverola y se antoja como un rival tremendamente complicado para los de Eloy que son conscientes de la importancia del partido y de la necesidad de sumar sí o sí los tres puntos para que su situación no se complique más si cabe.

En ese sentido, el técnico del Atlético Baleares espera que tanto Armando como Dioni puedan ser ya titulares en el partido puesto que son dos jugadores sumamente importantes en los esquemas blanqiazules. Dioni, de hecho, reaparecía el pasado fin de semana gozando así de minutos antes de un partido en el que, además, se espera haya una más que buena entrada para apoyar a un equipo que deberá mejorar sus prestaciones para regresar a los puestos que le den derecho a pelear por el ascenso a la Liga Smartbank a final de temporada.