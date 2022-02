El renacido Antonio Raíllo llega a tiempo al tramo decisivo

Hay futbolistas que no sólo aportan por lo que hacen con los pies y la cabeza sino por lo que transmiten. Jugadores que tienen jerarquía, que transmiten entusiasmo, carácter, energía. Quítenle al Cádiz al Pacha Espino y lo comprobarán. El RCD Mallorca ha jugado sin su central titular y uno de los capitanes seis meses, a cualquier equipo al que le quiten un jugador importante lo tiene que acabar notando.

Ha sido un quebradero de cabeza para el técnico Luis García Plaza que ha tenido que ir improvisando sobre la marcha no porque no tuviera confianza en los otros centrales, sino porque se han juntado lesiones, covid.El compañero de Valjent ha sido Franco Russo, pero también ha jugado Sedlar, a veces tampoco ha estado Valjent, el técnico echó mano de Oliván ante las bajas de sus centrales e hizo debutar al canterano Gayà. Las actuaciones han sido muy irregulares.

Russo ha tenido meses buenos pero el tramo de campeonato ha vivido su mes horrible, provocando tres de los últimos cuatro goles encajados antes del partido contra el Cádiz, el penalti en Vallecas, el penallti y autogol contra el Villarreal. Russo, de indudables condiciones, tiene el hándicap de la toma de decisiones y el equilibrio anímico, algo fundamental para un defensa. Puede irse de un partido, si consigue corregir ese aspecto mental puede ser jugador de primera división. Justo es lo que no le suele pasar a Raíllo y Valjent, una pareja que forma parte de la columna vertebral de los últimos años en el RCD Mallorca. Tener de nuevo esa pareja de centrales, con Salva Sevilla por delante hizo recuperar a un equipo reconocible, que ha mejorado además con la aportación en la meta de Sergio Rico y de Muriqi en la delantera.

Junto a Muriqi ,curiosamente, Ángel dio su mejor versión. La importancia de Muriqi pues no es sólo lo que hace con el balón y su gran capacidad rematadora, un fichaje que ha ilusionado a la afición, sino lo que mejora a sus compañeros. Él atrae ese juego aéreo y las atenciones de la defensa, de lo que se puede aprovechar Ángel.

Sin duda Raíllo aporta muchos de los llamados intangibles. Hay jugadores que mejoran lo que tienen a su alrededor, como queda dicho con Muriqi, Raíllo es lo mismo en una posición tan sensible. El central se mostró seguro, confiado, atento a los cortes, centrado. Un jugador además que aporta genio al equipo, fundamental ahora mismo. El cordobés revela que aunque la operación (el pasado 26 de Octubre) fue un éxito, la recuperación también y la lesión está olvidada, el dolor no se ha ido del todo:

"Al cien por cien el dolor no se me ha ido. Es lógico, estamos hablando de que hemos recortado los plazos casi 20 días. Es ilógico que se recupere al cien por cien aunque he trabajado mucho .Es verdad que como he trabajado tanto dices me duele, pero es hasta gustoso porque dices estoy aquí en el campo, puedo competir,puedo pelear y estar al mismo nivel de mis compañeros, poco a poco se me va yendo".

El central se vio muy bien:"Prácticamente sabía que jugaba el día antes del Rayo. El mister me dijo que iba convocado pero que no me motivara para ese partido porque la idea era para el día del Cádiz. Sinceramente he estado muy tranquilo, los que estáis fuera no lo véis pero ellos sí lo han visto. Me he tirado dos meses después de la operación trabajando mañana y tarde, mañana y tarde, había días que tres veces, no paraba ningún día, sólo he parado algún domingo. Y ese trabajo me ha dado la tranquilidad, en el campo no parecía como si no hubiera parado. Algo tendré que mejorar por supuesto".

Raíllo es también un jugador que se expresa con naturalidad, sin importar si es políticamente correcto. Preguntado en Teledeporte por el penalti señalado por Del Cerro de Ledesma a Ángel, el central fue claro: "sinceramente no me pareció penalti. Desde pequeño he vivido que esos penaltis no se pitan porque es una disputa, el portero no ve al delantero. Es una disputa agresiva porque va con la rodilla por delante es verdad,pero siempre se protegía al portero. Debería unificarse y ser más claro en todos los sentidos. Que nos pongan muchas imágenes paraver qué es legal y qué no es legal. En el fútbol tiene que haber contacto, no todo es penalti. Deberían unificar todos estos criterios y que nos quede claro a los jugadores, una semana te pitan penalti por algo y otras veces no te lo pitan".

"Sinceramente, no me parece penalti. Siempre me han explicado que ese tipo de penaltis no se pitaban porque era una disputa de balón" https://t.co/RtgLoek9Dmpic.twitter.com/Wdj90ypSyr — Teledeporte (@teledeporte) February 7, 2022

El Athletic será el próximo rival, este lunes a las 21h, un rival de enorme exigencia para los mallorquinistas. Los de Marcelino ganaban anoche al Espanyol 2-1 y fuera de casa tan solo han perdido un partido. Los leones juegan este jueves contra el Valencia la ida de las semifinales de la Copa del Rey.