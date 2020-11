Reina: "El MVP del mes es un trabajo de todo el equipo"

El Real Mallorca sumó una nueva victoria esta temporada y lo hizo volviendo a dejar, una vez más, su portería a cero, un santo y seña del equipo entrenado por Luis García esta temporada y que le ha valido, entre otras muchas cosas, para que su guardameta, Manolo Reina, sea nombrado como mejor jugador del pasado mes de octubre, un galardón que le fue entregado al guardameta en la antesala del partido disputado ante la Ponferradina en el cual Reina volvió a brillar realizando algunas paradas de mérito que evitaron que el conjunto visitante pudiera poner en apuros a los isleños.

El guardameta nacido en Villanueva del Trabuco atendía a las preguntas de los aficionados señalando, sobre es premio que "es un premio que me enorgullece mucho. Es un premio al trabajo de todos los compañeros y esa es la línea a seguir" alabando así el excepcional papel que está haciendo el equipo mallorquinista en la parcela defensiva ya que, cabe recordar, el equipo bermellón solo ha encajado dos goles en los once partidos que lleva disputados hasta la fecha el equipo entrenado por Luis García Plaza.

El Mallorca, tras el partido de ayer se ha situado segundo gracias a un triunfo llegado a raíz de los goles de Dani Rodríguez y el de Antonio Sánchez, dos jugadores que no son delanteros pero que están aportando sus tantos al caudal ofensivo mallorquinista. "La verdad es que eso a mi no me preocupa mucho. Tenemos grandísimos jugadores. Es verdad que a día de hoy los delanteros no están marcando pero tenemos a jugadores como Álex Alegria, Abdón o Marc Cardona en los que confío mucho. Los veo entrenar cada día y trabajan como el que más y al final acabarán marcando goles seguro.