Reencuentro entre RCD Mallorca y Athletic más de medio año después de la final de Copa del Rey

Cómo olvidar una final perdida. Imposible. Sólo han pasado cerca de siete meses de aquel momento en Sevilla. En el vestuario del RCD Mallorca muy pocos futbolistas habían vivido algo así y no saben cuándo se les presentará ante otra final de Copa del Rey, sí tienen en el horizonte es la cita de la Supercopa.

Aquello ya es historia, no ganaron porque no tuvieron el acierto que sí tuvo el Athletic y la Copa del Rey no volverá, pero tienen la oportunidad de seguir con su clara progresión como equipo en la liga. Es cierto que el Athletic no fue capaz de ganarles (1-1), pero los bermellones tiraron espantosamente los penaltis, habían agotado su acierto y fortuna en la eliminatoria anterior en San Sebastián, en la semifinal que les dio el pase a la final. Ha dicho el técnico Jagoba Arrasate que el ambiente de revancha puede estar en el exterior, a nivel periodístico y de afición, que no ha empleado la final como motivación. "No les he puesto ninguna imagen de la final" decía en la previa.

En La Cartuja, Greif no pudo con ninguno de los penaltis como sí hizo en Anoeta. Pese a que el técnico Javier Aguirre encaraba de la misma manera los penaltis, como si ya hubieran ganado y elevando la confianza del equipo, celebrando estar en los penaltis en lugar de verlo como una losa y una gran responsabilidad, pese a todo el repertorio del viejo zorro Aguirre, no fueron infalibles en los 11 metros.

Morlanes y Radonjic tuvieron la cruz en los lanzamientos. El centrocampista vio como Agirrezabala adivinaba su intención, mientras Radonjic lo enviaba a las nubes. El penalti decisivo de Berenguer, quien hoy estará sobre el césped de Son Moix, como Agirrezabala ante la ausencia por lesión de Unai Simón, daba una Copa largamente esperada por el Athletic, 40 años.

En frente un Mallorca desolado, en su azul turquesa que vistió en la final (al no poder emplear su primera camiseta), que se había encontrado una oportunidad inesperada 21 años después de Elche, lloraba desconsoladamente. Lo que está claro es que cuando te toca, te toca, baste ver el lanzamiento de Mikel Vesga, resbalándose y aún así metiendo el penalti. Cuando no te toca, ese resbalón es fatídico.

Hoy no están todos los que fueron, pero sí la mayoría. Poco tienen que reprocharse en el vestuario del Mallorca, lucharon todo lo que pudieron, hicieron todo lo que pudieron, simplemente no estuvieron tan acertados como su rival, por lo que el encuentro de esta noche debe servir para consolidar ese magnífico arranque liguero (17 puntos en 10 jornadas) y seguir progresando como equipo. Vienen de ganar en casa al Rayo Vallecano, tras un mes sin jugar en Son Moix por cosas del calendario, tienen ahora dos seguidos en casa.

Lo hacen sin apenas bajas, sólo el japonés Asano y el meta Cuéllar, por lo que Jagoba Arrasate tendrá que descartar un futbolista de los 24, el último día fue Van der Heyden.

También Valverde dispone de todos excepción hecha de la baja de larga duración del meta Unai Simón, operado tras la Eurocopa.

Viene también en clara progresión un Athletic tras golear al Espanyol (4-1) y vencer no sin apuros al Slavia de Praga también en San Mamés, están firmando un arranque más que convincente. Son, ya lo eran, un equipo reconocible, de alto rimo, con unas bandas incisivas con uno de los mejores futbolistas de la liga, Nico Williams, pero también su hermano Iñaki en gran estado de forma, tres goles y cuatro pases de gol. Ha recuperado a Sancet, su máximo goleador, y Guruzeta es un nueve estiloso como pocos de la liga, descarga muy bien a la segunda línea y sabe asociarse además de ser un buen rematador.

El partido promete, las 21h es algo a lo que no está acostumbrado el Mallorca, castigado generalmente en horarios de comida o sobremesa, con menos ritmo en los partidos pese a ser un equipo muy dinámico. El duelo en las bandas será intenso, Maffeo está en un gran estado de forma para recibir presumiblemente a Nico, también él le hará correr, en el otro costado Mojica también está en un gran momento para emparejarse con Iñaki.

Ninguno querrá que el otro corra, por lo que la presión tras pérdida será interesante por parte de ambos equipos, mientras el duelo aéreo también puede ser bonito, con Muriqi uno de los mejores cabeceadores ante un central ahora mismo en el top de la liga como es Vivian.

Y será como siempre especial recibir a Íñigo Ruiz de Galarreta, un jugador muy querido por la afición del RCD Mallorca y al que se ha echado mucho en falta en el equipo bermellón.

21h, Movistar, arbitraje de Martínez Munuera, con Iglesias Villanueva en el VAR, y como siempre se podrá seguir en Tiempo de Juego.