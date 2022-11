"Rebelión en las aulas"

Quién nos lo iba a decir hace unos años, sobre todo aquellos que crecimos sin ver ganar a casi nada a España, a nuestros equipos nacionales o deportistas, aquellos a quienes se nos inculcó que España venía a ser una especie de anomalía. El único lugar del mundo que debía pedir perdón por un pasado ensombrecido por los profundos complejos arraigados en algunas generaciones, como si el resto de países, por ejemplo de Europa, no tuvieran sombras y más alargadas que el nuestro.

Quién nos iba a decir que décadas después llevar la camiseta de tu equipo nacional, llevar la bandera, en la mayoría del territorio nacional algo natural y normal, iba a convertirse en algunos lugares en bandera de libertad, de orgullo de pertenencia perseguido por algunos adultos acomplejados o con sesgo ideológico.

Los jóvenes de hoy y las últimas generaciones han crecido en otra España, han visto ganar a su equipo nacional títulos Mundiales y Europeos de fútbol y baloncesto, de otros deportes, han visto a un español ser el rey del tenis, han visto medallas y éxitos españoles en los Juegos Olímpicos. Han crecido en un país desarrollado, con sus problemas como todos, y miran con asombro cómo algunos adultos les miran mal o se extrañan por mostrar la bandera de su país para apoyar a España en un Mundial. El problema no lo tienen los chicos, lo tienen algunos adultos, pero es un problema de ellos, de eso se sale y además hay grandes terapeutas que pueden ayudar; ocurre que estos adultos no tienen derecho a condicionar a los demás, mucho menos a jóvenes en formación.

Quienes crecimos viendo a España perder teníamos menos orgullo de pertenencia, sin apenas motivos por los que sentirnos orgullosos en lo deportivo. Era un país que cargaba sobre nuestros hombros la responsabilidad del desarrollo, dejarlo mejor de lo que lo heredamos. El trabajo duro lo habían hecho nuestros padres y abuelos, ellos construyeron de la más absoluta miseria el país para sacarlo del subdesarrollo, de rehacer sobre los pedazos materiales y emocionales que dejó la guerra y la posguerra.

Nos tocaba a nosotros, que lo teníamos todo, fundamentalmente el plato seguro en la mesa cada día y la oportunidad de estudiar y formarnos, no como nuestros padres que no pudieron. En aquella España nadie ganaba prácticamente nada, salvo héroes nacionales como Ángel Nieto o Severiano Ballesteros. Se miraba al resto de países europeos con complejo de inferioridad, te conformabas con que Alemania o Inglaterra no te pasaran por encima, te conformabas con ir a un Mundial y pasar algunas rondas.

Hace muchos años que España es equipo ganador en diferentes deportes, los jóvenes han crecido y crecen en esta España, la que conocen, no la que creen que conocen algunos adultos acomplejados. Ha hecho más la profesora accidental por la cohesión en torno a la selección de lo que cree, tanto ella de manera involuntaria como Luis Enrique de manera voluntaria, porque el seleccionador ha puesto a través de sus emisiones más cerca que nunca de los jóvenes del equipo nacional.

La profesora y La Salle de Palma han convertido a unos alumnos en "rebeldes" por el simple hecho querer apoyar a España. No tengan ninguna duda, en la mayoría de países el expedientado y posiblemente expulsado hubiea sido el profesor por negarse a dar clase ante la bandera nacional, tan es así que este lunes los de la otra clase han ido al centro con la camiseta de la selección española.