El Real Madrid despide a Rudy Fernández como una auténtica leyenda

Asomarse a lo que viene después no debe ser fácil, nada fácil. Sólo quienes han sido deportistas de alto nivel lo saben. ¿Cómo se despierta uno a la mañana siguiente sabiendo que no te esperan para entrenar? ¿cómo planteas el día sabiendo que no habrá que salir a la pista a ganar, porque lo que se te exige es ganar siempre? ¿cómo te imaginas la vida sin tus compañeros, sin las confidencias, sin los ratos de risas, o de enfado, sin la bronca del entrenador, sin el público saltando en una canasta tuya, sin la bronca de una gente que te odia o respeta o teme o todo a la vez en una cancha rival?

No se trata de palabras, se trata de pura química, la que segrega el cuerpo. Imposible entenderlo sin estar en esa piel. Es el cuerpo el que habla, son las emociones que se sienten, es el esfuerzo físico y la recompensa o la frustración. Todo eso es adictivo.

Llega un momento en el que el cuerpo dice que así no puede seguir, que se acabó, pero es el mismo cuerpo el que añora todo eso, el que le pide a la persona no sentirse estafado. La mente hay veces que sabe prepararse para todo ese proceso, que no es cosa de un día ni de dos. En ocasiones el deportista ha visualizado todo ese proceso, la despedida como jugador profesional, y se ha preparado consciente o inconscientemente con otras actividades que ocupan su energía, su tiempo y su esfuerzo. Pero en muchas ocasiones, pese a ser advertido, el deportista no ha sido capaz de asimilarlo ni de prepararse, a veces intentándolo incluso.

Cada vez hay más información, cada vez se habla más, cada vez hay más profesionales en los clubes y fuera de ellos que ayudan a los jugadores a conocerse y a prepararse. Pero al final cualquier persona, se dedique a lo que se dedique, está sola en ese proceso, es el dueño de su destino, es cada uno quien maneja su vida, con o sin ayuda.

Rudy Fernández ha estado peleando hasta el último día, hasta el último partido, que fue la despedida de España de los Juegos Olímpicos de París ante un nuevo poder en el baloncesto de selecciones, Canadá.

Rudy había ganado su particular olimpiada al conseguir la clasificación con la selección, ayudando en el preolímpico de Valencia con sus prestaciones y liderazgo. Su victoria es de récord, los sextos Juegos Olímpicos, algo que ningún otro baloncestista había hecho. Ahí queda eso. Pero Rudy es un ganador, un competidor, el récord está bien y ahora lo saborea con más calma, pero la frustración era grande. Él que había peleado por lo máximo con la generación de oro del baloncesto español, él que era el superviviente de los grandes días de gloria en España, él que también estuvo en el Oro Europeo de esta nueva era.

Dicen que los homenajes más importantes son los que te da la gente espontáneamente. Y seguramente sea así, como aquel último partido en el Palacio de los deportes de Madrid, con un aplauso y cánticos durante un cuarto de hora. Eso no se cambia por nada, aquello era pura emoción entre afición y jugador, sólo entre ellos.

Homenaje del Real Madrid.-

Este miércoles 25 de Septiembre, el Real Madrid ha despedido como una leyenda a su jugador, a su capitán, rodeado de su familia, con su padre en el recuerdo, con su esposa, hijos, madre, abuela, hermana Marta, clave en su carrera, con su confidente y apoyo David Carro y muchos compañeros, de baloncesto por supuesto, pero también de la plantilla de fútbol como Modric y Lucas Vázquez. Apoyado por sus compañeros con España, la familia, Ricky Rubio con el que vivió los inicios en el Joventut o Marc Gasol. Faltaron algunos, claro, pero se supone que no todo el mundo tiene la agenda despejada. Florentino Pérez organizó un acto como a él le gusta, con todos los trofeos sobre la mesa, con todo el protocolo y honor que le gusta al presidente madridista. Un acto formal a la altura del legado que deja Rudy.

Y el legado del mallorquín va más allá de los 16 trofeos que había sobre la mesa, el legado de Rudy está en una forma de jugar, de sentir, de competir, en un carácter ganador, en el inconformismo, en la lucha, dar la batalla hasta el final.

Si alguien puede representar el espíritu de un club grande es Rudy Fernández. Pero a la vez el Real Madrid fue capital para el alero mallorquín, porque en él se reencontró en su carrera. Había cruzado el charco para cumplir su sueño de la NBA, pero la liga estadounidense por muy atractiva que sea (ahora menos), por mucho dinero que se gane (ahora más), es una trituradora de personas. No busquen "familias" en un equipo NBA, esto lo acusó un jugador que puso corazón y tuvo buenos días en Portland, pero que pronto se dio cuenta que era un número, uno más. Tras el salto a Denver decidió decir hasta aquí y volver a casa. En aquel momento su llegada al Real Madrid fue volver a nacer. Siempre estuvo ahí la posibilidad de volver a la NBA, pero al final Rudy, ya con familia, siempre optó por quedarse y seguir ganando títulos.

Rodolfo Fernández Farrés, aquel niño que sólo gateaba en Mallorca pero ya iba tras un balón de baloncesto, se asoma ahora a ese día después, ya lleva semanas así, preparándose para la vida de después de jugador. Juega a golf, estudia inglés. ¿Qué quiere hacer en el baloncesto? porque no se imagina alejado de las canchas, está por ver qué querrá hacer.

Tras el homenaje del Real Madrid llegará el homenaje en casa, en Palma, en el Palau de Son Moix, con motivo del partido de Copa de España entre los dos Palmas, Palmer y Fibwi, equipos de FEB 2 (antigua LEB Plata). La Federación ya está en ello, y debe ser un gran día para Rudy y para la gente del baloncesto de Mallorca.

Rudy deja el Real Madrid tras 13 temporadas, 26 títulos, quinteto ideal Euroliga (12-13, 13-14), quinteto ideal de la Liga (12-13, 13-14), MVP de la final de la ACB (17-18), MVP Copa del Rey (2015), MVP de la Supercopa (2012).

A todo ello hay que añadir las 11 medallas con España, dos Mundiales, Dos platas olímpicas, bronce olímpico, cuatro Eurobaskets.

Rudy es leyenda y de las leyendas se aprende.