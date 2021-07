El RCD Mallorca sigue invicto en pretemporada tras ganar 2-1 al UD Ibiza

La segunda mitad arrancó con los debuts de Jaume Costa y el canterano Pablo Gálvez con el primer equipo. Al inicio de la segunda mitad, en el 53, Aleix Febas realizó una buena jugada individual para filtrar un gran balón a Gálvez que, tras darse la vuelta, cedió con un preciso pase de la muerte al catalán Jordi Mboula para poner tablas en el marcador. No tardaría mucho el conjunto mallorquín en asestar el golpe definitivo a través de la figura de Lago Junior que, con un disparo a la escuadra derecha, batió al guardameta para poner por delante a los pupilos de Luis García Plaza.

Con los numerosos cambios en ambos conjuntos, el partido bajó dos marchas. En el tramo final del encuentro, llegó el ansiado debut del delantero de Ángel Rodríguez con la elástica bermellona. No hubo tiempo para más. El conjunto mallorquín sumó su tercera victoria consecutiva y sigue invicto en esta pretemporada. Próximo partido, martes 27 frente al Eibar.

Tras el partido, Luis García Plaza se pasó por los micrófonos de nuestra cadena, en el programa Partidazo de Cope, repasando toda la actualidad del cuadro mallorquinista. Refiriéndose al mercado veraniego, el técnico madrileño comentaba lo siguiente: " Necesitamos un delantero centro sí o sí. Después, creo que necesitamos otro jugador por fuera, de banda, y el otro no lo voy a decir porque no sé si nos va a dar la economía". Sobre la figura del internacional inglés Daniel Sturridge, el técnico mallorquinista mostró serias dudas sobre la continuidad del jugador en el cuadro balear: " A Sturridge le está costando mucho coger el tono, solo ha entrenado un día con el grupo, no puedo dar una opinión concreta de él porque todavía no ha podido participar con nosotros "