No pedía una renovación regalada si no querían seguir con él, sólo algo más de discreción y ser el primero en conocer la decisión del RCD Mallorca. "Soy un hombre de fútbol y soy frontal", dijo en su última comparecencia tras conseguir la permanencia.

No ha habido reproches ni quejas por parte de Javier Aguirre pero sí se le ha notado algo incómodo por los rumores y noticias que han ido apareciendo en las últimas semana sobre contactos con Jagoba Arrasate. Hasta contestó con buen encaje preguntas sobre su posible sustituto, Jagoba Arrasate, antes del encuentro ante Osasuna.

Es obvio que cada uno defiende su lado en una relación como entrenador y club, está claro también que se han respetado mucho en estos algo más de dos años el entrenador y el club, ya sea Pablo Ortells como director deportivo o Alfonso Díaz como CEO.Han trabajado en estrecha colaboración y cortesía, en comunicación constante, eso lo dicen en ambos lados.

De la misma manera que Aguirre dilató meses su respuesta al Mallorca la pasada temporada cuando Ortells quería apalabrar la renovación, en esta ocasión ha sido el propio Ortells quien ha dilatado bastante cualquier conversación en este sentido. Aguirre tenía claro que hasta conseguir la permanencia el club no le diría nada, pero esperaba algunas señales sobre su futuro, si estaban contentos con su trabajo y una vez se salvaran querían continuar con esa relación.

Pero Aguirre no recibía ninguna señal, "nadie me ha dicho nada" dijo más de una vez, para después añadir, "ni tienen por qué hacerlo porque no estamos salvados". Lo cierto es que el técnico echó en falta algún refuerzo en los momentos difíciles para mantener su autoridad ante el grupo de jugadores cuando en plena curva descendente tras la final de Copa el equipo no ganaba partidos y complicarse la permanencia.

Fue entonces cuando Aguirre cogió el toro por los cuernos y empezó a mandar señales a los jugadores de que él estaba encantado en la isla y que por él se quedaba. Nada de irse, nada de transmitir a los jugadores que él estaba ya allí pintado. Aguirre quería el mando y la autoridad suficientes para que los jugadores no dejaran de creer en él y verle como el jefe. Les pidió también un último esfuerzo como ya contó Deportes Cope Baleares la semana del duelo ante Las Palmas, ya que la permanencia podía complicarse, la temporada no estaba finalizada.

Se había observado agotamiento o falta de motivación en el equipo, y no era algo físico. Parecía que lo que quedaba era un trámite y como se ha comprobado no era así, porque el Mallorca lo ha pasado mal en la penúltima semana para sumar dos puntos ante Osasuna y Almería que les dieran la permanencia (con el fallo del Cádiz, claro).

Aguirre esperaba una conversación franca con Ortells y esta se produjo este miércoles. El director deportivo comunicaba al técnico que no continúa en la isla, algo que el club hacía oficial a última hora de la tarde. El RCD Mallorca ha dedicado un vídeo emotivo a su entrenador y hoy tendrá lugar el acto de despedida en Son Moix a las 16:30h.

Pero ¿por qué esta decisión? no es descontento con el técnico, al contrario en el RCD Mallorca son conscientes de que el técnico ha logrado los objetivos, tres permanencias, y un bonus inesperado con la final de la Copa del Rey, la primera de esas permanencias muy difícil, con el equipo casi descendido.

Ha sido un técnico de club, no ha puesto al club en entredicho ni cuando tardaban los fichajes a comienzos de la pasada temporada. El entrenador ha sido siempre hombre de club tanto en su forma de manejarse, apenas pide jugadores sólo puestos, como en sus manifestaciones.

La decisión es puramente futbolística, la dirección deportiva quiere darle un giro al equipo y apuesta por otra propuesta. Pese a conseguir los objetivos, la temporada no ha sido buena, la plantilla estaba algo desequilibrada (sin jugadores de banda) pero había potencial para ofrecer algo más. No se ha disfrutado en ningún momento en Son Moix, es verdad que la falta de gol no ha ayudado a Aguirre, los números de los atacantes son muy pobres, y los fichajes estrella por los que se hizo inversión alta no han rendido.

Fichar a Darder y Morlanes para no tener la pelota no parece coherente. Por ello quizá Ortells empezó a barruntar que había que dar un paso más y buscar otro perfil de entrenador.

Además, Aguirre no es entrenador de dar paso a los jóvenes y Son Bibiloni es una apuesta del club. Ha contado con algunos en la Copa del Rey pero no tienen presencia en la liga, sencillamente Aguirre es experto en situaciones de crisis y normalmente prefiere jugadores curtidos. Aunque en su haber está la gran evolución de un joven como Kang-In Lee, que ha sido uno de los mejores jugadores bermellones y el mayor traspaso.

En definitiva, el recambio será Jagoba Arrasate si se cierra la negociación que sólo está pese a lo que se ha publicado en fase preliminar. Una declarción de intenciones por ambas partes y que es probable que se cierre ya mismo. Jagoba podría venir por un contrato medio de dos o tres temporadas. Se confía en él como técnico que da gran importancia al aspecto defensivo pero también con más recursos ofensivos y su trabajo con los jóvenes.