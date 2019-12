El RCD Mallorca pregunta por el madridista Mariano

El RCD Mallorca ha preguntado al Real Madrid por Mariano Díaz, delantero del Real Madrid que no entra por ahora en los planes de Zidane. El Club balear ha sondeado la posibilidad de incorporar al hispano-dominicano en calidad de cedido, aunque por ahora sin éxito, apoyándose en la buena experiencia de Kubo en la isla, quien está teniendo protagonismo en el equipo de Vicente Moreno.

El Mallorca es consciente de que a falta de ver las evoluciones del Cucho Hernández que aún no ha debutado, todo lo que sea incorporar gol al equipo es importante. Si bien los casos de Kubo y Mariano son distintos el Mallorca cree que puede ser un apoyo para intentar convencer al delantero madridista. Es cierto que mientras el joven aponés debuta en la primera española y para él es todo un máster jugar con los bermellones, el caso de Mariano es distinto porque es un jugador ya con edad y experiencia en la élite y no en vano el Real Madrid fue a buscarlo al Olympique de Lyon. En Son Moix admiten que es probable que si el jugador decide salir esté esperando algún club de mayor potencial deportivo. El RCD Mallorca sin embargo no tira la toalla, siguen pensando en el club que el hecho de contar ya con un compañero en la isla puede jugar a su favor en el caso de que Mariano opte por salir del Real Madrid este invierno.

En cuanto a cómo afronta el mercado invernal el Mallorca, en Son Moix están bastante tranquilos con la plantilla actual y siguen pensando que la plantilla confeccionada ofrece más garantías de lo que pudiera parecer hasta ahora por la falta de minutos de algunos jugadores. No obstante sí están de acuerdo con el técnico Vicente Moreno en intentar incorporar algún refuerzo, en ataque nunca sobra el gol, y si algo está claro es que todo lo que pueda incorporar el Mallorca de pólvora será bienvenido. Pero también se tienen muchas esperanzas puestas en el Cucho Hernández, que posiblemente esta semana ya reciba el visto bueno del Watford para poder debutar.

Además, buscan en el mercado algún jugador de banda izquierda, ya que los jugadores de banda de la actual plantilla están siendo de los menos utilizados, Aridai por ejemplo ha estado muchas semanas de baja, Salibur sólo ha jugado unos minutos y (por ahora) no tiene la confianza de Vicente Moreno. Y Trajkovski que ha jugado algún partido tampoco convence por ahora al técnico, amén de que no es propiamente un jugador de banda. En esas posiciones Moreno viene utilizando a Lago, Kubo, Dani Rodríguez y también ha empleado a Trajkovski , Salibur y Chavarría esporádicamente.