El RCD Mallorca peleará para entrar en Europa 21 años después

El RCD Mallorca se va al parón por selecciones con la alegría de los 40 puntos en el casillero y el séptimo puesto en la liga, que hoy daría acceso a competición Europea. En función de lo que ocurra con la quinta plaza de Champions para la liga y con la Copa del Rey, siempre que no la gane la Real Sociedad, podría haber dos plazas más en liga para Europa.

Los bermellones se han ido al parón tras la madre de todas las polémicas en Son Moix. El arbitraje de Quintero González y de Del Cerro Grande en el VAR será recordado mucho tiempo por el Espanyol por los tres penaltis a favor del Mallorca, el segundo revocado y el tercero repetido. Además de un posible penalti sobre Jofre no pitado. Curiosamente, el Mallorca tuvo que remontar el partido contra un rival que no le tiró a puerta en los 90 minutos, porque el gol perico fue de Muriqi en propia puerta.

Los bermellones afrontarán tras el parón una recta final de diez jornadas en la que se abren todas las posibilidades y jugar en Europa 21 años después. Desde la 2003-04 el Mallorca, entonces la UEFA, el Mallorca no juega en Europa. Está claro que además de la ilusión de la afición por volver a Europa el Mallorca podría aumentar ingresos ya fuera de manera directa o indirecta vía más patrocinio. Europa League y Conference League ofrecen premios por participar y por victorias, no tanto como la Liga de Campeones pero cuando más lejos se llegue más rentable.

En todo caso, no estaba entre los objetivos del club, por ello tanto el técnico como el club se quieren quitar la presión de la obligación, el objetivo permanencia practicamente está y lo que venga será un regalo. Pero para ello deberá elevarse la autoexigencia, no caer en el conformismo en la plantilla bermellona.

Preguntado al respecto, Jagoba Arrasate no era capaz de vislumbrar ese horizonte aún tras un partido en el que pasaron tantas cosas que le dejaron exhausto: "Estoy muy contento porque tiene mucho mérito remontar el partido, no nos han tirado a puerta estadísticamente y nos hemos puesto 0-1, creo que hemos defendido muy bien pero no hemos mantenido la puerta a cero, que no lo estamos haciendo. Si no mantienes la puerta a cero tienes que marcar dos goles para ganar al menos para ganar y ya véis lo que nos cuesta. Quiero poner en valor todo eso, la afición. Estamos encantados, tenemso 40 puntos, ¿estamos salvados? no, ¿nos sentimos salvados? prácticamente sí. Nos falta algún empate. Vamos ahora al parón y tenemos diez partidos ahora para soñar, eso sí".

La próxima jornada para el Mallorca será el 30 de Marzo en Mestalla, serán seis desplazamientos y cuatro encuentros en Son Moix, y desplazamientos complicados. Le quedan fuera de casa Valencia, Real Sociedad, Barcelona, Girona, Real Madrid y Rayo Vallecano. En Son Moix recibirá al Celta, Leganés, Valladolid y Getafe.