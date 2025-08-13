El RCD Mallorca se atasca en las salidas de Greif, Maffeo y Larin

El RCD Mallorca lleva retraso en su planificación, no es ningún secreto ya que faltan piezas por cubrir en la plantilla y el sábado empezarán la liga 2025-26 con la plantilla incompleta. No es algo propio tan solo del Mallorca sino una nota común en muchas plantillas tal y como transcurre el mercado.

En el caso particular del Mallorca, parte de la responsabilidad de ese retraso está en el atasco en la operación salida, jugadores que en teoría no van a estar esta temporada pero que no están encontrando destino. Son el portero Greif, el defensa Maffeo y el delantero Larin. El caso del guardameta es distinto porque hay un principio de acuerdo con el Olympique de Lyon para su traspaso. Sin embargo, el Mallorca espera garantías de pago del club francés, que atraviesa una grave situación financiera y a punto estuvo de llevarle a Segunda. El club bermellón no está siendo ágil en esta venta, aunque le pasa la pelota al Lyon, que debe ofrecer esas garantías para el pago de los cuatro millones más bonus por el traspaso.

Distintos son los casos de Pablo Maffeo y Cyle Larin. No han llegado ofertas que satisfagan las pretensiones del club, que no está dispuesto a regalar a sus jugadores, en ambos casos el Mallorca pagó traspasos importantes para las arcas de la entidad bermellona. La oferta más concreta por el defensa era la del Nottingham Forest, pero los cinco millones de euros fueron ignorados por ser una oferta totalmente por debajo de mercado. Desde entonces muchos rumores, pero nada de cosas concretas con cara y ojos.

La situación de Larin apunta tal y como va el mercado a una cesión de un jugador que quiere salir. Salvo que llegue alguna oferta de algún mercado emergente como Arabia, ya que la temporada de Larin no fue buena, a pesar de lo cual anotó siete goles y sus precedentes con el gol están ahí en su carrera.

Mientras, se entrenaron aparte del grupo en el regreso al trabajo este martes tanto Maffeo como Larin, aunque también sorprendió ver entrenando con ellos a Dani Luna, lo cual podría deberse a un plan físico. El colombiano ha dado un paso adelante en esta pretemporada y no está claro que salga ni mucho menos.