Alfonso Díaz: "Pedimos disculpas por los retrasos que hubo en los accesos"

Los problemas de acceso en el último partido en Son Moix contra el Levante originaron multitud de quejas de aficionados al Club. En especial en las redes sociale se pudieron ver imágenes de aficionados haciendo cola para entrar y algunos contaban que habían llegado a su asiento con el partido comenzado.

Extraña que hoy en día se den problemas de este tipo, máxime cuando siempre ha sido un estadio cómodo y ágil para entrar y salir pero hay una explicación y el CEO de negocio de la entidad mallorquinista, Alfonso Díaz, lo achaca curiosamente a las nuevas tecnologías que en teoría tanto iban a facilitarnos la vida y que no siempre es así.

Díaz afirma sobre esa lentitud que exasperó a los abonados en el último partido que "somos conscientes y la realidad es que sólo podemos pedir disculpas porque hubo retrasos y hubo colas. Estamos cada día tratando de ser más tecnológicos y los carnets ahora están en nuestros móviles, como tenemos otras muchas cosas en nuestro móvil para el día a día. Hay que adaptarse empezando por el club y quizá el proceso es un poco más lento, por lo que estamos trabajando para hacer que el acceso sea más rápido y sencillo. Sobre todo que todo el mundo esté bien informado de lo que tiene que hacer para poder acceder al estadio".

En definitiva, que la tecnología iba a hacer todo más ágil y práctico pero resulta que no está siendo así en algo tan corriente como acceder a un recinto deportivo. Algunos dirán que con los carnets de toda la vida esto no pasaba y tendrán razón. Algunos de los empleados que están en las puertas han comentado que cuesta la lectura de los abonos en muchos casos y han pedido también a los abonados que vayan con más antelación. El problema se complica a las horas que están programando los partidos del Mallorca, 16h cuando no 14h.

Por otro lado, Alfonso Díaz también se ha referido al enquistado asunto del Luis Sitjar, sin solución aún por la negativa de algunos copropietarios a vender sus acciones al estar disconformes con la última oferta que hizo el Ayuntamiento de Palma. El Club ya alcanzó hace varias temporadas un acuerdo con el consistorio pero no los copropietarios. El ejecutivo afirma que "estamos hablando con el Ayuntamiento. Ya en su día hizo una oferta en firme a los copropieetarios y la mantiene. Estamos esperando para tener otra reunión conjunta y volvamos a valorar una situación que lleva 20 años atascada.Es momento de mirar para adelante, de que los copropietarios vuelvan a disfrutar de su equipo. He hablado con muchos de ellos, su voluntad es seguir ligados al club, seguir teniendo sus pases y recordar cuando iban con sus padres y abuelos al Luis Sitjar y eso al final es un sentimiento. A partir de ahí intentar adecuarnos a la oferta del Ayuntamiento y mirar para adelante y aceptarla" comentaba en el acto con el patrocinador Ok Mobility.