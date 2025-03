La razón por la que De la Fuente no lleva a Raíllo con España

Durante muchos años encontrar defensas centrales de alto nivel para jugar con España fue un quebradero de cabeza para el seleccionador de turno. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente en los últimos años.

La era post Sergio Ramos y Piqué no sólo no ha sido un drama sino que hay donde elegir y jugadores de alto nivel. Indudablemente ambos marcaron una época, defensas de un gran nivel tanto defensivo como ofensivo, jugadores de mucha personalidad y liderazgo. Sin embargo, España ha demostrado que tiene recambios de calidad, no en vano es la campeona de Europa y de la Liga de las Naciones, la competición que han disputado en esta fecha de selecciones, eliminando a Países Bajos por penaltis.

Ha sido una eliminatoria muy igualada en la que España nunca ha podido imponer su estilo ni adueñarse del balón como acostumbra, de hecho, los holandeses les han quitado el balón en buena parte de ambos encuentros. Pero si algo tiene esta España es ese aroma de campeón, una gran confianza incluso cuando no le salen las cosas o se ven sometidos por el rival.

Las lesiones.-

España se ha visto condicionada por los problemas físicos en la línea defensiva, con Laporte y Vivian lesionados, en Rotterdam jugaban Le Normand y Cubarsí, pero este último también se lesionaba, lo que provocaba el debut de Dean Huijsen, que para más morbo debutaba con la selección absoluta el país del país de origen de su familia, un jugador que ya venía con las inferiores de España. En Valencia jugaban el propio Huijsen y Le Normand.

De la Fuente había llamado en esta convocatoria a Raúl Asencio del Real Madrid y a Huijsen del Bournemouth. El contratiempo con Cubarsí hizo que el seleccionador llamara a Mario Gila, de la Lazio.

El debate se abría en Mallorca, muchos han clamado por la presencia del capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, quien de nuevo está entre los mejores centrales de la liga por rendimiento y así lo atestiguan sus estadísticas en cuanto a recuperaciones y duelos ganados. También a nivel periodístico nacional se abría el debate.

El análisis de Engonga.-

Alguien que conoce muy bien el trabajo del cuerpo técnico de la Federación, porque ha estado en la casa hasta hace muy poco, es el Vicente Engonga. El ex mallorquinista ha explicado la razón por la que Luis De la Fuente apuesta por jóvenes como Huijsen o Gila en detrimento de alguien más experimentado como Raíllo. Lo que ha dejado claro Engonga en Deportes Cope Baleares es que hay mucho trabajo detrás de cada decisión de De la Fuente y su cuerpo técnico. En la Federación se viene observando desde las inferiores a un grupo amplio de jugadores que puedan adaptarse también al estilo de España.

"Es lo normal que convoquen a Gila" indica Engonga, "que ha estado en los últimos tres y cuatro años yendo a las inferiores. Entrando y saliendo, sabe cómo funciona todo en los esquemas de la selección. La suerte es que hay muchos y muy buenos centrales en el fútbol español y la edad no es importante. La dinámica que sigue la Federación por lo menos en los años en los que he estado yo, es que si hay una lesión en la absoluta se mire para abajo, no se mire para afuera. Estamos hablando de que se lesiona uno de 18 años y han puesto a uno de 19. En el campo con España, el único con más de 30 años era Morata", quien no jugó en Mestalla.

Sobre ese seguimiento desde las inferiores, añade Engonga que sobre la elección de defensas que "hay muchos jugadores. Por cómo crecen los chavales en sus clubes, lo que he vivido estos años, cuando tienen edad infantil, cadete, les ves a los centrales lo que hacen, la manera de jugar, cuando vienen a la selección sub 15, sub 17 ya les ves. Para el estilo de la selección española eso es lo que quieren. Si ven que están preparados, se está viendo en los últimos, nadie es sospechoso de decir 'es que tiene 18 años y está el de 26'. Es rendimiento, eres joven, demuestras que puedes jugar, ahí los tienes".

Recuerda Engonga la primera vez que vio a Huijsen: "le estuve viendo en la Roma, jugaban con tres centrales, con 18 años vino a la sub 21. Pocas veces he visto un central más tranquilo y con esa salida de balón, con derecha, con izquierda. Mira que admiro a Cubarsí porque lo he tenido ahí también, pero la tranquilidad que tiene este chico (Huijsen)...es un témpano, es una locura, eso va en su beneficio".

Engonga daba un dato sobre la exigencia a los centrales. "En el Europeo sub 17 de hace dos años, el primer partido ante Italia los jugadores con más carreras a máxima velocidad fueron los centrales. Es un poco el estilo, las exigencias".