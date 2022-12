Raíllo: "Este parón es una experiencia nueva y no sabemos cómo volveremos"

Se acabaron las vacaciones para los jugadores del RCD Mallorca. La plantilla trabaja desde este jueves en una mini pretemporada para cargar las pilas tras dos semanas de descanso. Es una nueva experiencia para todos los equipos de la liga española, algo a lo que sólo están habituados los equipos de ligas del norte que paran en invierno, como la Bundesliga.

En España es una experiencia nueva como reflexionaba el capitán Antonio Raíllo. Es una incógnita cómo volverán a la competición tras haberse parado la liga en el momento más dulce del equipo de Aguirre. El técnico se incorpora algo más tarde por sus compromisos con la televisión mexicana con la que está comentando el Mundial, y en ausencia también de los mundialistas Lee y Rajkovic, que hoy se juegan seguir en el Mundial con Corea del Sur y Serbia.

Raíllo explica a los medios del club cómo ha sido este descanso y cómo se lo han tomado en el vestuario "es algo diferente de lo que veníamos viviendo en años anteriores, solemos tener descanso en Navidad, ahora en este momento por el Mundial. Hemos tenido varios días para descansar con la familia, hacer algún viaje. Ahora volvemos a la rutina y lo que realmente nos gusta, con mucha ilusión".

Sobre cómo ha visto a sus compañeros, no puede ser más claro: "vienen muy contentos y felices. Son profesionales de la hostia, vienen muy bien de peso, cuidados, han trabajado estos 15 días y es una alegría tener compañeros tan profesionales".

La gran pregunta es cómo volverá a la competición el equipo: "La gente no se puede desconectar por completo, se tiene que cuidar y seguir entrenando, cuidar la alimentación y venir preparados para volver a la rutina. Cuando se para durante un mes o mes y pico es como empezar de cero, tenemos que engancharnos a la vuelta, al final hay gente que empieza de cero y le viene bien y a otro ese reseteo le viene mal. No nos podemos dejar llevar, intentar volver de la mejor manera posible. La experiencia no nos dice nada porque no hemos pasado antes por esto, no se puede saber cómo volveremos. No sabemos si el que venga del Mundial viene más preparado físicamente o viene más cansado".

Los bermellones tienen previstos tres amistosos antes de volver a la competición, que será en Copa del Rey en Irún el día 20. El capitán indica sobre el trabajo que seguirán a partir de ahora que "viene bien, es una minipretemporada, algo más light jugaremos algunos partidos para habituarnos a competir desde el principio".