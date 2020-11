Raíllo alcanza los 150 partidos como jugador bermellón

Quien le iba a decir a Antonio Raíllo allá por los primeros meses de pretemporada del año 2017 que tres años después estaría llegando a los 150 partidos como jugador del Mallorca y convertido en un estandarte absoluto de la defensa bermellona. Atrás quedan aquellas imágenes en las que, con insultos incluídos, se señaló al jugador como uno de los causantes del descenso a Segunda B. El camino de vuelta al fútbol profesional para los bermellones fue también el camino de la redención para el propio defensa cordobés que en aquel año del ascenso a segunda con Vicente Moreno firmó uno de los goles en casa ante el Mirandés.

Los años siguientes en segunda y primera lo confimaron como uno de los jugadores clave para el técnico de Masanasa aunque el paso por la máxima categoría del fútbol español no fuese todo lo bueno que deseaban ni jugador ni club. Sin embargo, ha sido con la llegada de Luis García Plaza al banquillo bermellón en donde más se ha podido ver el crecimiento del andaluz. El técnico no ha dudado en calificar a sus cuatro centrales como los mejores de la categoría y la sensación que dan en los partidos es precisamente esa, la de cuatro jugadores que, combinados del modo que sea, suponen un seguro de vida para los mallorquinistas y hacen la vida un tanto más fácil a Manolo Reina.

"Lo de a porteria a cero es un mérito de todo el mundo. Los de arriba corren y no se descuelgan y pelean. Tanto el portero como el delantero son culpables de mantener la portería a cero", explicaba el central tras el partido ante el Sporting de Gijón que sobre sus 150 partidos como jugador del Mallorca comentaba: "Estoy muy contento. Han habido momentos de mi etapa aquí en los que parecía que estaba más fuera que dentro pero como he dicho muchas veces y ojalá sean muchos partidos más y que el próximo, aunque ya no sea una cifra redonda, sumemos los tres puntos"