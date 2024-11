Rafael Nadal Parera ya es eterno: "Me voy con la tranquilidad de dejar un legado personal, no sólo deportivo"

Si todo tiene un principio y un final como ha repetido Rafa Nadal Parera en estos últimos tiempos para prepararse mentalmente para el final de su carrera (y ciertamente así es en la vida terrenal), ese momento llegaba de manera inesperada, de madrugada, tras una derrota imprevista ante Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis.

Pero la realidad supera cualquier guión y el propio tenista había dejado claro que no cree en los finales de Hollywood, que eso sólo pasa en esas ficciones porque la realidad es mucho más compleja. Fue quizá un adiós prematuro en un adiós largamente anunciado, lo que parece contradictorio, pero obedece a que todo estaba previsto para el viernes, porque nadie contaba con la derrota el primer día en cuartos de final.

Ya se sabe y queda suficientemente acreditado que la vida es lo que pasa mientras haces planes, la vida ha sido durante 20 años eso que sucedía mientras Nadal levantaba y mordía trofeos, mientras se caía y levantaba, el icono de varias generaciones y el mallorquín universal sin embargo demostró que las leyendas no están para ganar partidos, las leyendas son recordadas.

Nadal estuvo falto de piernas por la falta de partidos, sin ritmo, no podía acomodar su cuerpo y sacar golpes ganadores en la velocidad de la pista dura, demasiado tiempo sin jugar, pese a que las sensaciones previas habían sido buenas y el capitán David Ferrer le eligió para el primer punto. Pero pronto se vio que no tiraba.

El holandés Van de Zandshulp pasa a la historia como el último rival de Rafael Nadal Parera sobre una pista, con buenos golpes y que fue el rival perfecto por su discreción para cerrar una vida de leyenda, una leyenda que empezó venciendo en 2002 en casa, en Mallorca al paraguayo Ramón Delgado y se cierra con la derrota ante Van den Zandschup.

Pero nadie esperaba que se precipitara todo. Alcaraz ganaba su punto, sin embargo el doble con Alcaraz y Granollers caía a última hora y pasada la medianoche se precipitaba todo, se adelantaba el homenaje de despedida a Nadal.

En un discurso en el que no quiso olvidarse de nadie pese a la emoción del momento, con lágrimas en los ojos al ver proyecto el vídeo con el agradecimiento de rivales como Djokovic, Federer, Del Potro, o el cariño de deportistas como Conchita Martínez, Serena Williams, Sergio García, Iniesta, Casillas, Raúl o Rodri Hernández.

Había empezado entero pero el tenista acabó rompiendo a llorar, ya se habían visto lágrimas en el preámbulo de su partido con el himno de España. Nadal hacía hincapié sobre todo en haber dejado un legado como persona además de como deportista, quiere ser recordado como una buena persona, su agradecimiento a su familia es eterno por haberle mantenido con los pies en la tierra en los momentos de mayor éxito y a levantarse en los momentos más críticos. A su equipo también porque como él dijo, su confianza es de larga duración, prueba de ello es que le han acompañado toda la vida.

El abrazo con Carlos Moyá, con Alcaraz, con todo el equipo. Entre mallorquines y entre amigos se entienden. Moyá tan roto como el propio Nadal, porque cada uno forma parte de la vida del otro. Nadal creció viendo a Moyá hasta que un día le ganó. Algo así como lo que siente Alcaraz, el relevo del mallorquín en el tenis español, que no quiere cargar con la responsabilidad de ser un nuevo Nadal porque sólo puede ser él, y eso es mucho, Carlos Alcaraz Garfia.

De madrugada, en la madrugada de un miércoles 20 de Noviembre ha sido el adiós de Rafa Nadal, un viaje de más de 20 años con una raqueta en las manos. El pequeño Rafel ha superado todas las expectativas de su familia, presente entre lágrimas en la grada del Martín Carpena. Su hermana Maribel muy emocionada, su esposa Mery Perelló aguantando la compostura hasta dejar asomar en algún momento las lágrimas, igual que su madre, Ana María Parera, su padre Sebastián igualmente emocionado. El homenaje comenzó con la proyección del grito de guerra en la COPE de Ángel García, Angelito, que ha contado todas las hazañas del tenista.

Sus frases.-

Su final:

"No estoy cansado, simplemente el cuerpo ha llegado un momento en el que no quiere jugar más. Hay que aceptar la situación, me siento un súper privilegiado, he podido hacer de uno de mis hobbys mi carrera, y mucho más larga de lo que hubiera imaginado. Sólo puedo dar gracias a la vida y a toda esta gente que ha estado conmigo".

Legado:

"Me voy con la tranquilidad de que he dejado un legado como lo siento así, no sólo deportivo, también personal. Entiendo que el cariño que recibo en todo el mundo si no fuera por cómo soy fuera de la pista creo que no sería el mismo".

Ser buena persona:

"He intentado hacerlo desde el respeto, la humildad, el valorar todas las cosas buenas que me han ido pasando. De alguna manera he intentado algo que es lo más importante, ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido también".

Davis:

"Me hubiera encantado ayudar más de lo que lo he hecho. He dado lo que tenía, estoy agradecido a esta oportunidad de pasar estos últimos días como profesional en equipo".

"He vivido con muchos de los que estáis aquí, ha sido increíble privilegio y honor. Lo hemos disfrutado, hemos conseguido muchas cosas juntas. Ahora os toca a vosotros seguir viviéndolas. Mil gracias".

Su equipo:

"Soy una persona que cree en la continuidad, mantener a las personas que te quieren, que hacen que tu vida sea mejor. He intentado mantener al equipo, a la familia cercana, eso me ha llevado a tener una relación personal que va más allá de la carrera profesional. Sin vosotros nada de esto hubiera sido posible y lo digo de corazón".

Medios de comunicación:

"No me quiero olvidar de los medios de comunicación, habéis estado conmigo en muchos lugares del mundo contando mi historia. Quiero agradeceros la forma en que me habéis tratado, me he sentido muy bien tratado. Ha habido siempre con todos vosotros una relación de respeto".

Familia:

" En los momentos que iba bien me han mantenido con los pies en el suelo y eso hace que el momento de hoy y vaya a pasar en el futuro sea más fácil del levar. Sé que viene un proceso de adaptación, estoy tranquilo porque he recibido una educación que me permite encara lo que viene con tranquilidad, tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito diariamente".

Afición española:

"Significa mucho para mí haber podido despedirme en Málaga, estoy más que feliz y agradecido por todo".

Rivales:

"Mis grandes rivales me han empujado a tener la carrera más larga y exitosa. Les agradezco haber compartido tanto juntos. Me despido como tenista profesional pero espero que la persona siga durante muchos años, nos veremos seguro, mil gracias".