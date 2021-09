Rafa Nadal no se pierde "su" Open en la Academia

Rafa Nadal está pasando una etapa especial de su vida y de su carrera. Obligado a parar por su problema crónico en el pie que le causaba dolores que empezaban a ser insostenibles, el mallorquín tuvo que aparcar la raqueta en la gira estadounidense y darse un descanso para corregir ese problema y recuperar su cuerpo.

El propio ganador de 20 Gran Slam comunicaba que "después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien...al final llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme cambiar una serie de cosas intentar entender cuál ha sido la la evolución del pie de estos en estos últimos tiempos no es una lesión nueva es una lesión que tengo desde el 2005" indicaba el pasado 20 de Agosto.

Así pues, tiempo no sólo de recuperación sino de atender otras cuestiones de su vida que la apasionan como es la Rafa Nadal Academy en Manacor, un proyecto personal referente ya en todo el mundo y que será patrimonio no sólo de Nadal, sino de Manacor y de Mallorca, un reclamo deportivo mundial presente y futuro y un proyecto formativo que da a los jóvenes tenistas la posibilidad de formarse con un plan integral deportivo y educativo en dicha Academia. En total 140 alumnos estudian y entrenan en la Academia.

Además, sus instalaciones deportivas son modélicas, con una ampliación que convertirá en un centro tenístico referencia mundial con un total de 19 pistas rápidas al aire libre, 15 pistas de tierra al aire libre, cuatro cubiertas de superficie dura, siete semidescubiertas de tierra batida, además de campo de fútbol, piscina semiolímpica, pistas de pádel, padbol y squash, así como un centro de Fitness y Spa.

Es obvio que cuando Rafa Nadal se baje del circuito algún día en el futuro, la Academia formará parte de su vida, aún más. Por lo pronto esta semana ha asistido a la tercera edición del Rafa Nadal Open, torneo Challenger en el que destaca la presencia de Fernando Verdasco, cuyo estreno no quiso perderse Rafael.

Verdasco se mostró encantado de poder participar y recordó que no había estado en la Academia desde antes de su inauguración: "contento de estar aquí y dar las gracias a toda la gente que ha venido a vernos y animarnos, ha sido un placer". A Nadal se le pudo ver en la pista central.

El propio Nadal ha animado a los aficionados a pasarse por la Academia para seguir este torneo Challenger de manera gratuita, sólo deben descargarse su entrada. No ha querido perderse el debut del español Fernando Verdasco, quien finalmente jugaba ante el estadounidense Nicolás MOreno de Alborán, quien accedió tras la baja del rival previsto, el japonés Yousuke Watanubi. El madrileño ganaba por 6-3, 6-2. Verdasco se mostró ilusionado por conocer la Academia ya que la había visitado antes de su inauguración.

“I’m happy to be here for the first time, I had been here before the Academy’s inauguration. Thank you to everyone who came here tonight to cheer on us, it was a pleasure” ??@FerVerdasco ‘s words after his first match here at the #RafaNadalOpen by @sothebysrealty ???? pic.twitter.com/1YQrtwd4HF