Poblense y Palmer solicitan al Govern aumentar aforo

Dos equipos de Mallorca tienen partidos cruciales para sus aspiraciones en la temporada, el Poblense de Segunda B se juega sus posibilidades de permanencia ante el Melilla, el Bahía San Agustín (Palmer Alma Mediterránea) se juega el playoff ante el Palencia en la LEB Oro.

Tras la relajación de algunas medidas restrictivas por parte de la autoridad sanitaria balear ha aumentado el aforo en los espectáculos deportivos, como ya pudieron disfrutar UD Ibiza y At.Baleares, este último con 1200 socios en el Estadio Balear el pasado domingo.

La normativa dice que el límite son 400 al aire libre y 200 en interiores excepto en fases finales de competición, como es el caso de la Segunda B o la LEB Oro. No así la Primera División de fútbol sala por lo que el Palma Futsal no pudo aumentar su aforo de 200 espectadores el pasado fin de semana. Un agravio sin duda porque los clubes no acaban de entender la normativa que sólo permite aumentar aforo en función de la fase de competición y no de razones meramente sanitarias.

Lo cierto es que tanto Poblense como Bahía San Agustín han solicitado al Govern aumentar el aforo, el Poblense quiere dar entrada a 2000 aficionados para la primera de las tres finales que le quedan, este domingo ante el Melilla, líder de grupo, teniendo en cuenta que la capacidad del Municipal de Sa Pobla es de 5000 espectadores. El At.Baleares que solicitó una asistencia de 1200 personas a lo que el Govern respondió al final de semana.

La normativa indica dejar tres asientos libres entre aficionados no convivientes, evitar aglomeraciones en entrada y salida por lo que se tiene que hacer escalonadamente en función del número de socio, no se puede fumar, comer o beber en la grada, sólo en las zonas habilitadas para ello en el estadio, evitar aglomeraciones en los baños etc. El Poblense está a la espera de respuesta del ejecutivo balear, que podría darse a lo largo del día de hoy.

El Poblense tiene complicada la permanencia pero no imposible, le quedan tres jornadas y está a tres puntos de la tercera plaza, Las Rozas, que podría dar la permanencia si está entre los cuatro mejores terceros de todos los grupos. Este domingo reciben a un equipo como el Melilla, que sorprendentemente está luchando por estos objetivos cuando habitualmente siempre había peleado por ascender a Segunda A. Después juega contra el Villarrobledo y acaba en casa ante el Socuéllamos rival directo por la permanencia que tiene seis puntos más pero que juega ante Las Rozas esta semana. En definitiva, que todo puede cambiar mucho si el Poblense saca adelante su partido.

Mientras el Palmer ha solicitado poder dar entrada a 1000 aficionados el domingo en su final ante Palencia. De ganar el equipo mallorquín y perder Valladolid ya estarían en Playoff, un éxito para un equipo que en teoría esta temporada iba a pelear por no descender.

El club también ha elaborado un protocolo de seguridad para poder dar cabida a ese millar de aficionados. La capacidad del Palau de Son Moix es de casi 4000 asientos.

El Palmer tras dos derrotas consecutivas ante Leyma y Breogán, quiere reencontrarse con el triunfo, sabe que depende de sí mismo para jugar el playoff, como decía Jacobo Díaz en Deportes Cope.