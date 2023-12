Todo el mundo habla bien de Idrissu Baba en el RCD Mallorca pero también reconocen que fuera del vestuario es tremendamente tímido. Un jugador reservado que se hace querer en el vestuario pero al que le cuesta abrirse fuera de la ciudad deportiva. De hecho en su etapa en el Mallorca apenas concedió alguna entrevista.

Se le pudo ver desconcertado cuando tras cerrarse su salida al Almería era preguntado en el Aeropuerto por los periodistas si estaba contento, y respondió: "no sé si estoy contento", una frase que descolocó a más de uno.

Baba estaba muy a gusto en el Mallorca pero es cierto que su rendimiento había disminuido en los últimos tiempos, no llegaba a asentarse en el equipo, a tener continuidad. Un jugador de indudables condiciones físicas y tácticas, pero algo irregular. El jugador se ha sincerado al hablar en la emisora oficial de la UD Almería sobre la situación del equipo colista de la Primera División y cómo lo está viviendo. A dos semanas por cierto para el reencuentro con el RCD Mallorca y antes de recibir al Betis esta semana, ha sorprendido su franqueza al decir que "salgo poco de casa y en esta situación quiero descansar. Soy una persona con mucha ilusión pero afecta lo que estamos pasando". Quienes le conocen reconocen que está pasando un mal momento.

El ghanés ha añadido que "tú piensas que no son tantos puntos, pero eso es lo que nos cuesta, sacarlos. No solo yo me preocupo por la situación, sino todo el equipo y la afición. En Mallorca me pasó algo parecido, pero no tan radical. Esto hace que comas mucho la cabeza y tienes que ser positivo".

Sobre cómo se habla en la ciudad sobre el equipo indica que "nos duele. Tenemos familia, gente fuera que nos sigue a diario, y si nos dicen que somos de los peores de la historia pues duele, porque somos personas y parece que eres malo y no has hecho nada en tu vida. Sufres". Admite que "no canalizo las derrotas con nadie. Paso el tiempo libre en el sofá con el móvil para distraerme”.

Finalmente, Baba reflexiona antes de recibir al Betis: "estamos compitiendo bien y va a ser una nueva oportunidad. El Betis va bien en la tabla pero esto es fútbol. Hay que estar muy unidos, sabemos que no va a ser fácil salir de ahí, aunque siempre pensando en positivo será más fácil".

Idrissu Baba salió en calidad de cedido este año aunque con un compromiso con el Almería por dos temporadas. Su sinceridad ha provocado el apoyo de compañeros de profesión como el delantero mallorquín Adrián Dalmau, ex del Mallorca también.

A veces nos olvidamos que cualquier persona, sea cual sea su situación puede estar sufriendo y necesite ayuda. Baba es un cacho de pan y con la ayuda necesaria saldrás adelante ?? https://t.co/G7vBFEpp0q — Adrián Dalmau (@adridalmau94) November 30, 2023













