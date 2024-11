Pepe Serer: "Tengo algún amigo desaparecido y otros afectados"

Son días muy difíciles para España y para todos los valencianos que han visto golpeada su tierra dramáticamente con una gran pérdida de vidas humanas. Pepe Serer es uno de los valencianos que ha jugado en el RCD Mallorca, defendió la elástica bermellona durante cuatro temporadas tras llegar procedente del Barcelona.

Era a finales de los 80 y comienzos de los 90. El defensa es de Quart de les Valls aunque reside en Puçol, cerca de la capital. Lleva con el corazón en un puño desde hace una semana, reconoce que pendiente de noticias sobre algunos allegados que por ahora están desaparecidos y escucha en directo en Deportes Cope Baleares cómo en el Estadio de Son Moix se está entregando mucho material de ayuda a los municipios afectados en Valencia. "Tengo algún desaparecido y otros que se han quedado con lo puesto. El problema es que siguen estando así", dice.

El ex defensa añade que "llevamos una semana y la gente sigue medio abandonada. Han empezado a llegar militares, policías etc pero toda ayuda es poca. Qué alivio que en ese parking de Bonaire no hayan encontrado cuerpos. Es verdad que hay mucha gente desaparecida después de siete días tras la riada, todo indica lo peor. Hay que tener esperanza siempre. Se están encontrando cuerpos en La Albufera, en la playa, en la quinta leche de donde ha pasado todo esto. Es tremendo".

Dice el ex defensa que "se avisó tarde, la alarma llegó sobre las 20:11h cuando todo el mundo estaba ya metido en carreteras o en parkings. Esto ha sido lo peor. Ese miedo llegó tarde porque el aviso llegó tarde. Se está politizando mucho y no es momento de eso sino de arrimar el hombro y se saquen conclusiones y responsabilidades. He estado fuera, en Corea, en Kazajistán, se producen terremotos y cosas naturales que te ponen en alerta. Allí cuando hay una alerta de ciclón por ejemplo no sale ni Dios de casa. Aquí nos falta eso y nos lo tomamos a la ligera, es verdad que se avisó tarde pero cuando hay alerta roja es por algo".

Serer se muestra triste por la situación y a la vez indignado porque el fútbol no parara, porque hubiera liga. No le entra en la cabeza. "No sé cómo no se paró la liga, no lo entiendo, cuando sabemos que el fútbol es pasional y que va con el estado de ánimo. Veo 10 o 15 partidos cada fin de semana, este no he tenido los huevos de ver ninguno, no tengo ilusión. Me parece lamentable que se haya jugado, lo digo de corazón, es un crimen. Me parece horrible y una falta de respeto".