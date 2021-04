La pelea por el 'play off' se estrecha en la LEB Oro

Que el Palmer Alma Mediterránea Palma tenía claro que la pelea por el 'play off' iba a ser dura es algo que ya ha quedado claro con las distintas declaraciones realizadas por jugadores y entrenadores al hablar sobre lo exigente que está siendo esta segunda fase de la competición. Razón no les faltaba a los integrantes del equipo mallorquín ya que la derrota encajada ante el Leyma Coruña unida a la victoria del Clínicas-Sur Aspasia RVB en Almansa ha hehco que la contienda por ocupar la última plaza que daría derecho a jugar el 'play off' a los equipos del grupo de ascenso se haya puesto más interesante que nunca.

Cabe recordar que en esta temporada, los 'play off' los conformarán los siete primeros clasificados del denominado grupo de ascenso y el primer clasificado del grupo de permanencia que entrará como octavo clasificado teniendo así que enfrentarse al líder del grupo de ascenso. En ese sentido, el Palmer Alma Mediterránea Palma ocupa actualmente esa séptima plaza con un balance de siete victorias y ocho derrotas mientras que en el caso vallisoletano el balance es de seis triunfos y nueve derrotas,

Así las cosas las próximas jornadas se antojan decisivas para saber si el equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez va a poder certificar su presencia en las eliminatorias de ascenso. Esta próxima jornada el equipo balear visitará al Río Breogán, líder indiscutible del grupo de ascenso, mientras que el conjunto vallisoletano viajará a casa del Tau Castelló, otro de los candidatos a pelear por el ascenso. Tanto isleños como pucelanos tendrán el mismo objetivo que no es otro que el de ganar esperando que el rival tropiece y su objetivo del 'play off' se acerque un poco más