Un paso al lado para que otros reaccionen

Óscar Olivenza ya es historia en el Palmer Basket Mallorca Palma. Tras comunicarse el pasado lunes por parte de la entidad mallorquina que el técnico no iba a seguir al frente del equipo, ayer fue el momento de la despedida oficial en un acto en el que estuvieron presentes jugadores como Biel Serra o Toni Vicens y en el que Olivenza explicó el porqué de su decisión y los motivos que le han llevado a ver que lo mejor era marcharse. Dejó, eso sí, el ya ex entrenador del Palmer Basket, algún mensaje en el aire para un vestuario obligado ahora a dar un paso al frente.

"La imagen que se dio el domingo es algo que no puede suceder. Cada uno tiene una serie de funciones y ser consecuente con lo que hace. La imagen que dio el equipo no es la que debe dar un equipo de esta competición y más cuando el equipo ha rendido a otro nivel. Algo ha sucedido, algo ha pasado que se ha roto ahí dentro, evidentemente", explicaba Olivenza sobre lo sucedido en el partido ante el Tarragona que, a la larga, le ha acabado costando el cargo en el Palmer Basket.

Al insistírsele en esa situación, Olivenza indicó que "la inercia del equipo iba hacia abajo y no me refiero a los resultados sino a lo que se transmite. Está claro que no estábamos haciendo lo que se toca. Tuvimos un pequeño repunte en el partido ante Cartagena aunque el final del partido fue complicado pero lo del pasado domingo a mi me daña". El entrenador extremeño señaló también: "Un cambio de entrenador no es lo que aporte el entrenador en sí sino la mentalidad, algo diferente. Yo no eludo mi responsabilidad pero soy consciente de que no toda la responsabilidad es mía. A veces un cambio de aires viene bien y sé que hay jugadores que se van a recuperar y eso va a ser importante. lo que hay que cambiar es el clima. A ver si este paso que doy yo sirve para que tdoo el mundo espabile".