El Palmer se complica la vida y echa por tierra su esfuerzo

No hay nada peor en el deporte que pegarse un tiro en el pie, cuando todo el esfuerzo se dilapida por una pésima decisión en el momento de partido. Y además en un equipo limitado, con las fuerzas justas. Es una faena pero es así. Elijah Brown tomó una pésima decisión que dio al traste con la victoria casi atada del Palmer Alma Mediterránea ante Palencia.

Es paradójico que uno de los mejores jugadores del equipo, uno de los dos anotadores que vienen haciendo posible la remontada del Palma desde la miseria más absoluta a tener opciones de permanencia, cometa varios errores en el tramo decisivo de un partido que te cuesta Dios y ayuda ganar, ante un rival potente, con las fuerzas justas porque una vez más el Palma tan solo dispuso de siete jugadores por las bajas. Morir en la orilla por un error propio es infinitamente más cruel que perder porque el rival te ha superado.

Son Moix se quedó helado tras el pase picado que Brown mandaba hacia la pintura en un momento en el que lo último que había que hacer era exponer el balón. La victoria estaba casi atada. El contraataque posterior parado en falta fue convertido con uno de los dos tiros libres llevando el partido a empate a 76 y prórroga. Estaba claro que la prórroga no la iba a soportar el equipo de Álex Pérez y Pau Tomàs, que había llegado exhausto al tiempo extra, 82-86 al final. Curiosamente Brown venía de ser el MVP de la anterior jornada ante El Prat. Anoche 0 de 7 en triples y 7/18 en tiros de 2.

El equipo sigue a dos victorias de permanencia a la espera de lo que haga hoy El Prat en Castellón, porque una derrota de los barceloneses mantendría todo igual tras la derrota de Iraurgi en Almansa anoche.

Para entender lo ocurrido en los últimos minutos de un partido de mucho mérito, nuevamente, del Palma, acompañado por sus fieles en Son Moix y los tambores que en las últimas jornadas tanto les han ayudado, con solo siete jugadores, hay que recordar que a falta de dos minutos para el final del partido era eliminado por faltas Pol Figueras. El único base porque Marc Peñarroya se recupera de su lesión. Sin Figueras en pista, es hipotético pensar qué hubiera ocurrido, pero seguramente el balón se hubiera cuidado mejor. Los partidos se ganan metiendo canastas pero también sabiendo qué hacer con el balón en los momentos importantes que deciden partidos.

De nuevo Van Beck colosal con 29 puntos y 12 rebotes, además de 4 robos, Brown acompañó también en la anotación pero con pésimos porcentajes. Durante la primera mitad faltaron puntos de otros jugadores, los de Kostadinov llegaron en el segundo tiempo, faltaron los de Figueras y Cosialls. A destacar una vez más el espíritu Feliu, impresionante el mallorquín atacando el rebote ofensivo y su trabajo defensivo. Su forma de pelear y tirarse a por los balones es un espectáculo. Esfuerzo mayúsculo del Palma sin recompensa y que deja tocado al equipo.

El técnico Álex Pérez lamentaba que Elijah Brown "ha tomado muy malas decisiones al final del partido. Ganábamos de cuatro, da un pase picado al pívot, no tiene sentido, quedaba mucha posesión. Nos meten ese triple, ganamos de uno y tenemos posesión, le da ese pase picado al pívot no sabemos para qué. Él sabe que es el culpable, no hace falta que digamos nada más, debe estar jodido. Está el vestuario está muy tocado, esperamos que no nos afecte porque ha sido muy dolorosa, hemos perdido nosotros".

Álex reconoce que en ese sprint final "queríamos quitarlo, porque cuando no está en racha positiva es una racha negativa, pero no había nadie. No había nadie en el banquillo, igual que te gana un partido te lo pierde. Esto es así. Ahora hay que recuperarlo anímicamente, sacar un partido más fuera de casa. Que sigamos con la ilusión de la permanencia".

El técnico espera recuperar jugadores, recuperado Kostadinov, espera contar con Marinov, saber el alcance de la lesión de Amadi y esperar también a Marc Peñarroya para la próxima cita en Castellón el 10 de Abril.