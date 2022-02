Paco Jémez: "No podemos subir cuatro escalones de golpe"

La primera derrota tras el cambio de técnico en la Unión Deportiva Ibiza dejó una de las reflexiones con el sello Paco Jémez. El técnico no quiso poner excusas con el arbitraje a pesar de los dos penaltis, reconoció que no le había gustado pero sin ponerlo como argumento para la derrota y se mostró más crítico con sus jugadores por las protestas. Pero cuando fue más contundente fue al ser preguntado si la actuación ante el Almería rebajaba las expectativas y que quizá el equipo no es como para pensar en cotas mayores ante un rival de los llamados al ascenso.

"Cómo que el Almería tiene mejor plantilla que nosotros. Pero, ¿alguien tiene alguna duda? tú has visto la plantilla que tiene, lo que cobran, el presupuesto que tienen, ¿es que nos queremos comparar? nosotros vivimos de la ilusión, somos un equipo recién ascendido que está en mitad de la tabla. Nosotros no nos conformamos y vamos a intentar ir a lo máximo posible, pero porque haya perdido un partido, ¿se va a generar alguna duda? En absoluto, sabemos quiénes somos y cuál es nuestro objetivo, por lo menos el primer objetivo. El Almería con la capacidad que tiene... si hemos perdido, pues es que vamos a perder partidos. O alguien pensaba que íbamos a ganar todos los partidos 5-0. Hay que mandar un mensaje sensato también".

Fue el peor partido sin duda de la era Jémez, que apenas fue capaz de generar ocasiones, un equipo que siempre las crea y que había marcado 15 goles en cuatro partidos esta vez se vio superado claramente en la segunda mitad por los locales, no tanto así la primera parte en la que hubo muy poco fútbol y la batalla por la posesión convirtió el duelo en una sucesión de imprecisiones de ambos equipos. No obstante, lo que decantó la balanza a pesar de que las pocas ocasiones fueron locales y Álex Domínguez volvió a estar bien, fue el penalti precisamente de Álex en un cruce con Sadiq en el que el meta despeja el balón abajo. Pero el árbitro decidió castigar el contacto con Sadiq que también lo buscó. Pocos minutos después, otro penalti esta vez de Gálvez, que barre el balón pero que estaba claro que iba a pitar al contactar con Sadiq de nuevo. Gálvez sufrió su segunda expulsión de la temporada, doble amarilla, la primera por protestar, que fue lo único que reprochó el técnico a sus jugadores.

Paco se mostró convencido de que la derrota no restará nada de ambiente para la cita del sábado ante el Cartagena: "Nadie se va a desilusionar y estoy seguro de que el sábado contra el Cartagena Can Misses la gente si no va a llenar casi, casi. Estoy seguro, nos han visto jugar y se divierten. En un camino tan largo tiene que haber tropezones, partidos mejores y peores. Eso es parte del juego. Es nuestro primer año en categoría profesional, si queremos subir los escalones de cuatro en cuatro al final nos vamos a dar una buena h...hay que subir de dos en dos o de uno en uno, pero no se nos puede reprochar nada, se han dejado los h...en el campo. Han podido estar más o menos acertados, darle la enhorabuena al rival y seguir peleando para que nuestra ilusión llegue lo más arriba posible".

El próximo rival, el Cartagena, es recordado en Can Misses porque el encuentro de la primera vuelta fue la peor derrota para la UD Ibiza que salió goleada de Cartagonova. El peor resultado hasta ahora en la Segunda División, 5-1. El encuentro es a las 18:15h.