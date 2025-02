Paco Jémez: "Pelear por el ascenso es mucho más presionante que cuando vine la otra vez"

La Unión Deportiva Ibiza no se detiene, puso la directa ya hace cinco jornadas, las que lleva ganando de manera consecutiva, con una alta capacidad realizadora además. Una metamorfosis total de un equipo que ya tiene el aspecto de un equipo de Paco Jémez, agresivo en la defensa y vertical para llegar a portería.

El técnico no puede estar más satisfecho al frente de un equipo que veía la portería enana, que era el menos goleador del grupo y que sin embargo ahora lleva 17 goles en cinco partidos. Para la metamorfosis además de la mano del entrenador, ha ayudado la reforma de la plantilla, con seis incorporaciones, algunas de ellas decisivas en el equipo. La goleada 4-2 ante el Atlético Sanluqueño era materializada por los dos goles de Bebé y los dos de Davo. Este último lleva cuatro goles en dos partidos, ahí es nada, mientras que Bebé está siendo un factor diferencial para el equipo desde su llegada.

Y todo ello antes del gran partido en las alturas de la categoría, frente al histórico Real Murcia (nuevo líder) el próximo domingo a las 12h. La visita al Enrique Roca (nueva Condomina) medirá la fortaleza de ambos equipos para asaltar el liderato, que ahora tiene el Ibiza a un punto de los pimentoneros y del liderato tras la espectacular remontada celeste. Hay que recordar que hace cinco jornadas la Udé tenía el liderato a 11 puntos.

El único lunar en este momento espectacular que vive el club es la baja asistencia. Este domingo fueron 2.500 espectadores, quizá la amenaza de lluvia, quizá el rival, pero viene avisando Paco Jémez de que para conseguir algo tan importante como devolver Ibiza al fútbol profesional será preciso que todos remen.

Sin duda la mala primera vuelta ha influido en enfriar el ambiente pero la situación ha cambiado radicalmente y habrá que ver por qué no acuden ni siquiera todos los abonados. También es cierto que es temporada baja y el mes de Febrero es uno de los momentos en los que más personas se toman un descanso y puede haber menos gente en la isla.

Sea como fuere, ascender en un proyecto de la inversión de la UD Ibiza, la apuesta decidida y ambiciosa de la familia Salvo, supone una presión importante. De hecho el técnico Paco Jémez ha confesado que le resulta más duro este año que cuando estuvo hace tres años en Segunda División para conseguir una permanencia solvente: "pelear por distintos objetivos es diferente. Una permanencia es importantísima pero un ascenso tiene otras connotaciones. Para mí es mucho más presionante que cuando vine en Segunda, muchísimo más. Es una apuesta a todo o nada. Si eres un equipo ascensor subes y bajas pues tiene una lógica, sin embargo no ascender con la UD Ibiza conlleva muchas otras cosas. Para mí esta situación no sé si es más bonita o menos, pero es mucho más complicada. De no dar por hecho absolutamente nada porque este objetivo es mucho más complicado y para la entidad es mucho más importante. Porque sino es así, te metes en una dinámica de no subes y no subes, y las cosas suelen ir a peor. Bonitas las dos etapas, ahora estoy disfrutando mucho pero hace tres meses estaba sufriendo como un perro. Pero es que el fútbol es esto, el que quiera dedicarse a este negocio y esté preparado sólo para disfrutar, se equivoca".