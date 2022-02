Paco Jémez: "El Almería es como un león dormido"

Nueve puntos llevaba el Almería al segundo y tercero hace cinco jornadas, un líder sólido al que muchos daban ya por ascendido a la Primera División. Pero esta categoría, la Segunda División, la Liga Smartbank sigue demostrando día tras día que es la más imprevisible de Europa. Hoy el Almería es tercero a un punto de ascenso directo, el Valladolid y a tres del líder, el Éibar.

La Segunda es la categoría más igualada y más difícil de desentrañar y se pone de manifiesto en cada jornada. Ese Almería herido es el rival hoy de la pujante Unión Deportiva Ibiza de Paco Jémez, que se presenta en los Juegos del Mediterráneo con tres victorias y un empate en las cuatro jornadas. El último resultado fue ese empate ante el Zaragoza en el que el equipo ibicenco tuvo que igualar un 0-2 en Can Misses.

Los ibicencos han marcado 15 goles en cuatro partidos, aunque es cierto que en el primer tiempo el pasado lunes es cuando han sido más vulnerables con el actual técnico. No deja de ser curioso que el Ibiza cerrara la jornada 25 el lunes y abra la 26 este viernes. Cosas de LaLiga. Poco descanso ha tenido el equipo celeste ante un Almería que aún se pellizca para entender lo ocurrido. Es cierto que le ha faltado hasta hace poco su delantero Sadiq, ocho goles, pero no se puede explicar sólo así el bajón de rendimiento. El equipo de Rubi ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos, Oviedo,Éibar, Cartagena, Lugo y un empate ante Las Palmas. Algo impensable para un equipo que hace muy poco ya se daba por ascendido.

Paco Jémez avisa del potencial del rival y lo compara con una fiera dormida: "A los leones les gusta dormir mucho pero cuando se despiertan siguen siendo un león. Esto es igual. Toda esa ventaja que tenía la ha perdido y se encuentra en una situación incómoda. Siempre han estado cómodos porque se lo habían ganado, debemos tratar de aprovecharlo".

Jémez también puso en valor a sus jugadores y a su delantero Sergio Castel, nueve goles, al ser preguntado por Sadiq: "Sadiq ha jugado 18 partidos como titular y dos como reserva, alguno perdido por la Copa África. Lleva ocho goles, y es muy bueno. Sergio ha jugado 21, cuatro como reservera y lleva nueve goles. El nuestro también es muy bueno también, muy bueno".

Sobre si Álvaro Jiménez podría ser titular, el técnico reconoce que "no está para 90 minutos aún, puedo sacarle de inicio o sacarle fresco en la segunda parte con ese punch que tiene. Ya lo decidiré. No le puedo exigir que me dé 90 minutos a tope". Tampoco reveló quién será el central sustituto del sancionado Juan Ibiza.

Y tiene claro el técnico que para ganar al Almería necesitará el balón: "es de los mejores equipos de la categoría está claro que esa personalidad nuestra tiene que aflorar. La pelea será por el balón y tenemos que empezar a ganar el partido ganando esa pelear por el balón".

Finalmente, Jémez explicó que Javi Lara y Manu Molina se disputan un puesto en medio campo porque a Lara le quiere emplear como pivote como ya demostró nada más llegar el actual técnico. Lara ha pasado el covid pero ya está disponible. Manu ha vuelto a ocupar esa posición clásica suya con nuevo compañero, un Diop que para Jémez está siendo fijo.

El encuentro es a las 21h en el Estadio Juegos del Mediterráneo y como siempre lo ofrece Rock FM Ibiza y Formentera, 99.1 FM o la aplicación de Rock FM Ibiza y Formentera. Hoy con los comentarios de Tolo Darder y Paco Murillo.