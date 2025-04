Morlanes en COPE: "Tenemos la ilusión de clasificarnos para Europa y hacer feliz a la gente"

Un duelo directo por Europa se disputa en Son Moix este sábado. El RCD Mallorca afronta la recta final de campeonato, a falta de nueve jornadas, con opciones reales de volver a competición europea 21 años después de su última participación, que fue en la Copa de la UEFA.

En frente van a tener al Celta, empatado a puntos con los bermellones y que en la primera vuelta ganaba en Balaídos 2-0 (Hugo Álvarez y Aspas). Las opciones están, la cuestión es cómo afronta el equipo ese objetivo, tras estar ya por encima de lo esperado con el objetivo permanencia casi asegurado.

Si el equipo puede dar para ese salto o no es una de las grandes preguntas, se verá en todo caso en el terreno de juego. Preguntado al respecto Manu Morlanes en Deportes Cope Baleares, el centrocampista afirma que "somos conscientes de que a día de hoy somos uno de los seis, siete candidatos para pelear por Europa, pero también somos conscientes de que va a ser muy difícil. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel porque en el momento en el que no lo estemos los rivales nos lo pondrán complicado. Somos el Mallorca y venimos de donde venimos. Sí tenemos la ilusión de soñar con Europa y hacer feliz a la gente".

Sobre lo que significaría para la generación más joven de mallorquinistas que no lo han vivido, como fue la final de Copa del Rey, indica que "sí es tiempo el que lleva el club sin ir a Europa, hasta estas últimas temporadas no había conseguido esa estabilidad. Ya es importante tener un proyecto que se asienta en Primera División. Lo digo por experiencia, soy de Zaragoza y del Zaragoza, al final cuando ves un club tan grande pelear en Segunda división te hace valorar lo que está haciendo el Mallorca. Es bueno parar y ver dónde estaba el Mallorca hace cuatro años. Te comento el Zaragoza porque son 12 las temporadas que lleva en Segunda".

El zaragozano ha pasado un arranque de año difícil por la lesión que se produjo en la Supercopa, una lesión de rodilla de la que está felizmente recuperado y ya jugando. Comenta que "las sensaciones son muy buenas" por lo que es historia la lesión. Morlanes valora el potencial del Celta y la juventud de su plantilla.

Un año de la final.-

Cuando faltan dos días para que se cumpla un año de la Final de la Copa del Rey en Sevilla, perdida por el Mallorca en los penaltis ante el Athletic, Morlanes casi se emociona al recordar lo que significó aquella final, pese a que tuvo la mala fortuna de no poder convertir uno de los penaltis ante Agirrezabala. "El recuerdo es de los mejores recuerdos de mi vida, independientemente de lo que vivimos después. Todo lo que viví ese día, ver allí a la familia, a los amigos. Verdaderamente eso es el fútbol, son las cosas con las que me quedaré. Lo que pudimos vivir los que estábamos allí, es con lo que me quedaré independientemente del penalti".

Sobre aquel penalti "ni lo recuerdo. Son momentos tan rápidos. Sí lo he vuelto a ver, he intentado ver qué haría en otra situación similar. Todo lo que recuerdo de ese día es positivo. Cuando empiezas a jugar a fútbol sueñas con días como ese".