Mikel Merino: "No tengo ningun motivo para hacer un gesto en contra de la afición del Mallorca"

Está claro que el Mallorca-Real Sociedad fue un partido caliente, pasaron muchas cosas y el arbitraje de González Fuertes acabó desquiciando a los jugadores del Mallorca y crispando a la afición. Le reprochan su distinto criterio en las faltas, le reprochan también que no pitara falta previa sobre Muriqi en el gol de Kubo y lo que acabó de encender el partido fue la expulsión de Raíllo por doble amarilla.

Como ha ocurrido en otras ocasiones en las que se han enfrentado en poco tiempo dos equipos, habiendo algo tan importante como una final de Copa del Rey en juego y a la vez un encuentro de liga en medio, se generan piques, rivalidades, nervios. El partido en el campo fue caliente, que no violento, son dos equipos que no rehúyen el contacto y la temperatura en el césped fue alta, pero también en la grada. González Fuertes fue objetivo de las iras de la afición, en su mayoría con buen comportamiento pero en todas partes tiene que haber alguien que dé la nota. Como reflejan las imágenes de El día Después, hubo un espectador que lanzó un escupitazo al colegiado, dicho espectador fue identificado por la seguridad del Mallorca.









El desenlace del encuentro fue muy cruel para los mallorquinistas tras aguantar toda la segunda parte con 10 jugadores, con el gol de Mikel Merino en el descuento. La celebración del jugador internacional llevándose el dedo índice a la boca en lo que se interpreta como un gesto de silenciar a la afición, un clásico en el fútbol, ha provado en las últimas horas muchas críticas desde Mallorca hacia el jugador. Merino ha querido explicar en sus redes sociales su versión dejando claro que no era un gesto contra la grada: "La afición del Mallorca mostró respeto y saber estar durante el partido. Por lo tanto, no tenía ningún motivo para hacer ningún gesto en su contra. Es una celebración que hago cada vez que marco un tanto, besándome el dedo en forma de L dedicado a mi pareja. Lamento que haya personas que lo hayan interpretado erróneamente".









Las reacciones no se han hecho esperar y si bien algunos le agradecen la explicación, otros muchos no aceptan la explicación y le acusan de mentir y le reprochan que no se disculpe.

Sea como fuere, que el jugador lo haya querido dar una explicación debería ser valorado por parte de todos y no crispar más el ambiente en torno a dos equipos que tienen aficiones ejemplares, que nunca han tenido ningún problema, que tuvieron una gran convivencia en Son Moix y que se reencuentran el martes 27 con motivo de la vuelta de la semifinal de Copa del Rey.