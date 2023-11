El Atlético Baleares busca seguir la inercia positiva de las últimas jornadas, incluido el encuentro del pasado domingo en Castellón pese a la derrota por 4-2, con la visita al Recreativo Granada, rival directo.

El entrenador, Juanma Barrero, se refirió así al esfuerzo del equipo: “Cuando llegamos estábamos peor y en este último mes vamos dando pasitos y hemos sacado puntos que nos acercan al grupo que pelea por salir. Esto refuerza el trabajo que hacemos”.

El equipo va al alza ya que en los últimos cinco partidos el conjunto balear ha sumado dos victorias, dos derrotas y un empate, lo que deja siete puntos sobre 15, un comienzo halagador teniendo en cuenta las múltiples lesiones y la pésima dinámica que atravesaba el equipo hasta su llegada.

Esto es un gran contraste por cómo se sentía el presidente de la entidad, Ingo Volkman, semanas atrás tras la derrota en el Di Estéfano y como recordaba en Deportes Cope la semana pasada: "No me gusta la actitud del equipo, esto me falta por ahora. Estoy enfadado, la verdad, si esto sigue así habrá cambios en invierno también".

La próxima estación es Granada en la que se buscará conquistar a un rival directo. El filial del Granada ocupa la 17ª posición con tan únicamente un punto más que los baleares, por lo tanto, el partido es decisivo. Una victoria haría que se quedasen a un punto de la 15ª posición que marca el Atlético Sanluqueño con 12 puntos.

Trascendental, es seguir recuperando efectivos, se espera al excentral del Barça, Josep Jaume que comenzará a entrenar en pocos días de manera absolutamente progresiva tras una dura lesión ligamentosa de la rodilla derecha que aquejo el pasado febrero. Una incógnita es el delantero Xisco que hasta la semana próxima no estaría disponible. La buena noticia fue la recuperación tras varias semanas de baja de Miguelete.