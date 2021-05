Messow: "Vamos a tratar de convencer a Cañas de nuevo"

El At.Baleares ya está en el Kilómetro 0 de la próxima temporada, desacostumbrado en los últimos años a finalizar tan pronto la temporada. De jugar el playoff de ascenso a Segunda A y acabar muy tarde a quedarse pronto sin opciones y haber finalizado brillantemente la fase regular para atar la nueva Primera RFEF.

Es obvio que el At.Baleares ha concluido con mucho mejor sabor una temporada que venía mal,quizá porque las cosas no iban bien el acabar con victorias y una segunda fase impoluta, amarrando la clasificación para la Primera RFEF en el Estadio Balear con la victoria ante el Villanovense ha dejado buen sabor en la afición balearica. Ahora confía en que haya un buen proyecto porque la nueva categoría es más selectiva incluso que la Segunda B, con tan solo 40 equipos divididos en dos grupos, habrá que ver si por proximidad geográfica. El equipo deberá ser competitivo de nuevo.

Parece que en esta ocasión habrá más continuidad que hace un año en el proyecto. Ya hay varios judores de la columna vertebral que continúan como Canario, Manel, Olaortúa, otros que van a ser anunciados en breve si no hay novedad como el meta René, el central Orfila y posiblemene los laterales Luca y Peris. En medio campo tiene contrato Armando, Cordero podría seguir y el gran objetivo es convencer a Cañas. Mientras que en ataque, el gran objetivo es convencer al Cartagena para que continúe en la isla Vinicius, pero eso puede depender de la permanencia del Cartagena en la Liga Smartbank.

Se considera capital para el proyecto continuar con José Alberto Cañas pero en el club son conscientes de la dificultad porque es un jugador que puede tener opciones de mercado seguramente fuera de España. El ex del Betis, Espanyol o Swansea ha recuperado su buen nivel en el At.Baleares tras varios meses sin poder jugar tras salir del Estrella Roja. Para él también ha sido importante la llegada al equipo de la vía de Cintura pero sus pretensiones económicas a día de hoy pueden estar lejos de las posibilidades del club. El mercado dirá.

Por lo pronto, el club ha reforzado el área deportiva con la inclusión del anterior entrenador, Jordi Roger como secretario técnico y ahora mano derecha de Patrick Messow. Su hasta hace poco segundo entrenador, Xavi Calm, continuará en el banquillo, con lo que la sintonía dirección deportiva-banquillo seguirá siendo muy buena, como lo venía siendo desde la llegada del propio Roger esta temporada, otra cosa es que los resultados no salieran. El propietario Ingo Volckmann ha sido un defensor del trabajo de Roger y de Calm.

¿Está ya atada la continuidad del técnico? Patrick Messow, director deportivo, se muestra animado en Deportes Cope Baleares: "soy optimista, el club tiene intención de seguir con él y él tiene intención de seguir aquí, creo que durante la semana lo podemos cerrar, pero en el fútbol hasta que no está firmado siempre pueden pasar cosas".

En cuanto a los objetivos de Vinicius afirma que "no es nuestro jugador tiene contrato en otro club y no me corresponde decir nada. En cuanto a Cañas depende de su mercado, de las cosas que puede tener y su idea, nosotros vamos a estar en contacto con él, estar atentos, y tratar de convencerle como hicimos antes para que viniera y a ver si funciona".

En cuanto a cómo ha vivido esta temporada tan extraña, con nuevo formato competitivo que ha condicionado mucho a los equipos que no empezaron bien como el At.Baleares, que además se vio salpicado por casos de covid y forzó varios parones. El club dio un volantazo a mitad de temporada y dio bajas como las de Juan Carlos, Pichín o Barrera para apostar por otros jugadores como Manel, René, Cordero, Cañas y la recuperación de Canario.

Messow afirma que "ha sido una temporada extraña, complicada, no salió como queríamos y una vez que nos quedamos sin opciones de playoff tocaba levantarse y luchar por el siguiente objetivo que era estar en la Pro. Ahora toca trabajar en el proyecto de la temporada que viene".

Sobre los buenos refuerzos de invierno y sus resultados,"los números están ahí, la segunda fase que hemos hecho ha sido increíble, muy buena, una de las razones ha sido los fichajes de invierno y el cambio de entrenador que también ha dado resultado y el equipo ha reaccionado bien. El equipo cogió confianza y este equipo con confianza se ha visto que era muy bueno".