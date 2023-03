Mateusz Bogusz ya es historia en la UD Ibiza

Baja definitiva en la UD Ibiza, Mateusz Bogusz ya es historia. Como venía contando Deportes Cope Baleares, el jugador polaco ha querido marcharse a la MLS, en concreto a Los Angeles FC, que le fichan por cuatro temporadas. El joven atacante polaco ha querido buscarse una salida y aprovechar la oportunidad que tenía sobre la mesa desde el pasado mercado invernal.

De hecho, Bogusz ya pidió salir hace un par de meses, pero en ese momento el club se negó en rotundo debido a la lucha por la salvación. Ahora mismo, aunque el equipo defiende sus pocas opciones de permanencia, ya no ha sido posible bloquear esa salida, el Leeds también estaba de acuerdo en traspasar a su jugador. La UD Ibiza recibirá una cantidad económica como compensación por el traspaso.

Bogusz se despidió ayer de sus compañeros en Can Misses. En los últimos meses su rendimiento ya había bajado considerablemente, dentro de las dificultades de un equipo en descenso, lo cierto es que en ataque estaban faltando muchas cosas, y esto se debe en parte a la poca aportación de algunos jugadores, Nolito (ahora lesionado), Bogusz, los casi inéditos Kaxe y Julis... Sólo el goleador Cristian Herrera, sin estar en una buena temporada, junto al delantero Ekain, han dado un mínimo nivel.

Para recibir al Burgos no cuentan con lesión además de Joseda con Nolito, Escobar cumple ciclo y Herrera es duda. Vuelve Diop. La gran pregunta es cómo recibirá Can Misses a Sergio Castel. Con Goldar no hay dudas pero con el delantero sí. Si bien fue muy importante en su primera etapa, en la última su imagen se deterioró mucho en la isla y fue casi nulo para el equipo.