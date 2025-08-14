Mateo Joseph: "Somos más que capaces de conseguir un buen resultado ante el Barcelona"

Es por ahora el último fichaje del RCD Mallorca, no es tan conocido para el gran público porque viene de jugar fuera de España, en el Leeds, pese a su relevante presencia en España sub 21, equipo al que llegó tras haber jugado con la sub 20 de Inglaterra por aquello de su doble nacionalidad.

De padre inglés y madre española, Mateo Joseph Fernández-Regatillo forma junto a Pablo Torre la nueva conexión cántabra de este Mallorca II de Jagoba Arrasate. Ambos futbolistas se conocen desde el fútbol base del Racing y también coincidieron en España sub 21.

Reconoce el peso que ha tenido contar con su compañero en el Mallorca, revela en COPE que conocía a algunos jugadores más del equipo y que fueron determinantes las conversaciones con Pablo Ortells y en especial con Jagoba Arrasate, algo parecido a lo ocurrido con Torre.

Mateo, como quiere que le llamen, se considera un nueve puro pero puede ubicarse en otras posiciones del ataque, como segundo punta o incluso entrando desde afuera, cree que pueden jugar juntos Muriqi y él aunque sean dos nueves y se muestra encantado con su nuevo vestuario y las condiciones de trabajo en Son Bibiloni.

El delantero llega con una cesión pura y dura, sin ninguna opción de compra, que fue el freno en su día para que el Leeds y el Betis no acordaran el pase del delantero y lo que le ha permitido recalar en el Mallorca. Ha escogido el dorsal 18 ya que el 9 estaba ocupado, y porque "uno más ocho suman 9".

"Fue crucial para mí la conversación con el entrenador, cuando una persona lo tiene tan claro y confía tanto en ti tienes ganas de devolver esa confianza con trabajo. Eso fue un detonante".

El delantero cántabro dice sobre la cesión que "esto da muchas vueltas, vamos a ver este año, yo de momento estoy encantado aquí con la ciudad deportiva, la ciudad, los entrenamientos, la gente que es increíble, ya veremos".

Sobre la competencia con Muriqi indica que "habrá momentos para todos porque la temporada es larga. Es un delantero que admiro, seguramente que hasta podemos coincidir en el campo porque creo que nos complementamos bien. De punta llevo casi toda la vida, sí que puedo echar una mano en la banda, lo que me pidan lo haré y lo daré todo, eso está clarísimo".

Su conexión con Pablo Torre viene de lejos: "nos conocemos muy bien, desde pequeños, tenemos muchas ganas, hemos tenido situaciones parecidas estos años pasados y tenemos mucha hambre. Queremos devolver la confianza que ha tenido el Mallorca en nosotros, estamos con muchas ganas de jugar a fútbol".

Finalmente, sobre el duelo ante el Barcelona "lo afronto con mucha ilusión, primer partido de liga, todos empezamos de cero, hay que verlo así y analizar bien el rival, entrenar para ello y salir a por todas".

Se descubre ante Lamine y recuerda que coincidió con Joan García en el Espanyol: "coincidimos sí, compartimos residencia, es un poco mayor pero algún entreno con ellos, nos conocemos sí. Es un porterazo, cada uno tiene sus situaciones en la vida, hay que mirar por uno, él ha dado todo por el Espanyol, ha tomado esta decisión de ir al Barcelona y contento por él si es lo que le hace feliz".