Mateo Alemany: "Me pone muy contento ver que le va bien a los proyectos en los que he estado"

Mateo Alemany lleva un tiempo apartado de los focos, tras tomar la decisión de salir del FC Barcelona, el andritxol ha sonado para equipos como el Aston Villa, Atlético de Madrid o Sevilla.

Sin embargo, Alemany ha demostrado en su carrera que prefiere entrar en un proyecto en el que vea claro su papel y las condiciones en las que podrá desarrollar su trabajo. Mientras tanto, el ex presidente del RCD Mallorca sigue con una de sus pasiones, el golf, deporte en el que es un consumado especialista. Alemany participará en el torneo solidario "La Batalla de las Estrellas" que se celebra en Pula entre el 11 y el 13 de Junio y del que es último ganador.

El dirigente se muestra contento con la evolución del RCD Mallorca, así como de los otros dos equipos de la liga en los que ha tenido responsabilidad, Valencia y Barcelona: "cuando uno se encuentra implicado con todas sus energías en proyectos que he abordado como los de Mallorca, Valencia o Barcelona le pone muy contento de ver cómo triunfan esos proyectos y los jugadores que los forman" ha indicado en declaraciones recogidas por el torneo.

Alemany le da importancia al legado que se deja en un club:

"Absolutamente, por eso 'The Battle of Stars' es una iniciativa tan importante, ya que los fondos recaudados se destinan a asociaciones que están realizando un gran trabajo en favor de las personas, como ELA Balears y la Associació Balear d´Esclerosi Múltiple. Yo siempre he entendido que todos los que trabajamos en deporte lo hacemos en algo que nos apasiona y eso te hace intentar hacer feliz a la gente. Si esa visión se puede trasladar para realizar acciones como en las que Romeo y Arnau Sala encabezan creo que todos ganamos con ello. Ojalá por ejemplo la tómbola benéfica que se organiza este año sea un éxito también. Uno cuando juega siempre es para ganar y el año pasado tuve suerte de que mis compañeros jugarán bien durante dos jornadas consecutivas. El objetivo no es sólo ése, sino ver a muchos amigos del mundo del deporte en general y del fútbol en particular, así como poder recaudar fondos para asociaciones que ayudan a las personas que realmente lo están pasando mal".

Último campeón.-

Sobre si se toma con algo de presión el ser el último campeón, indica que "si eres competitivo siempre quieres ganar y yo entiendo el deporte como un ejercicio en el que la mentalidad tiene que consistir en hacerlo lo mejor posible y con el objetivo de ganar. La actitud es lo más importante e intento poner esto en práctica. Vamos a intenta repetir triunfo, pero hay que saber siempre que cada uno juega sobre todo contra el campo y tenemos dependencia de los compañeros que te tocan. Es una modalidad de equipos y lo queremos pasar bien".

Pasión por el golf.-

Finalmente, explica su pasión por este deporte: "El golf es un gran desconocido. Yo empecé muy tarde y lo cierto es que me hubiese gustado empezar antes. Es una actividad deportiva muy complicada, especialmente a nivel mental, donde requiere un grado de concentración y una pericia técnica increíble. Supone un reto colosal para quien juega. Todo cambia durante todo el rato: la meteorología, el campo, el viento… y mientras, compites en un entorno de naturaleza impresionante que te ayuda a la desconexión mental. También te exige físicamente a la hora de caminar, por las condiciones cambiantes. Se trata de un deporte extraordinario para la formación personal"