Mateo Alemany: "Entre todos podemos ayudar a concienciar sobre estas enfermedades"

Su nombre vuelve a estar de actualidad en el fútbol español por su probable fichaje por la Federación Española de Fútbol como director general. Aún no ha trascendido si hay un acuerdo cerrado entre Mateo Alemany y la RFEF pero las conversaciones se iniciaron semanas atrás.





Todo hace indicar que después de la Eurocopa podría darse luz verde a este fichaje siempre que el andritxol acepte las condiciones que le haya ofrecido el presidente Pedro Rocha.Alemany no será director deportivo simplemente sino que tendrá una función ejecutiva para aceptar el reto de poner algo de orden en el ente federativo que se enfrenta a la mayor crisis de los últimos años por todo lo acontecido. El presidente Pedro Rocha tiene que convocar elecciones para el periodo 2024-28.

Alemany, que tras su salida del RCD Mallorca en 2010 ha sido máximo ejecutivo deportivo del Valencia y el Barcelona, se dedica mientras tanto a practicar su gran pasión, el golf, del que es un avanzado practicante. El ex mandatario bermellón ha sido el ganador del torneo benéfico la "Batalla de las Estrellas" organizado por Pula Golf (Son Servera), cuyos beneficios están destinados a los enfermos de ELA y esclerosis múltiple. Por ese motivo estuvo presente entre otras figuras del deporte, Juan Carlos Unzué.

De hecho, Rafa Nadal estuvo con los participantes de la edición 2024 y mostró su apoyo a la causa solidaria de The Battle of Stars a través de un mensaje que hizo llegar a todos durante la cena de despedida del torneo. Tras recoger tu trofeo como vencedor de la competición, Mateo Alemany valora la importancia real de un evento como The Battle of Stars: “Es maravilloso quePula Golf Resort organice un evento con esta resonancia social y que seamos capaces entre todos de aportar algo para que la sociedad se conciencie de la lucha contra dos enfermedades que son terribles. Este año, además, ha estado apoyando con nosotros una persona como Juan Carlos Unzué, y es importante que todos, dentro de nuestras posibilidades, ayudemos a sensibilizar a la sociedad. Lo demás son anécdotas”.

Alemany, que tras su salida del RCD Mallorca en 2010 ha sido máximo ejecutivo deportivo del Valencia y el Barcelona, sucede como vencedor del torneo al músico David Otero. En el torneo han participado en esta edición Pepe Reina, Javier Clemente, Bernd Schuster, Albert Riera, Mauro Tassotti, Henrik Larsson, John Arne Riise o Alain Boghossian.