Marvin, de un equipo modesto de Palma al Real Madrid

Marvin Park debutó el pasado fin de semana con el Real Madrid en Anoeta. El futbolista mallorquín entró como sustituto del delantero brasileño Rodrygo, para hacer su debut en Primera División a sus 20 años, en un encuentro ante la Real Sociedad que terminó en empate sin goles.

Conocido por muchos como Marvin Park, y por otros, como Marvin Olawale, uno de los que mejor le conoce destaca que “a él le gusta que le llamen Marvin. Sencillamente Marvin”, cuenta Miquel Soler, entrenador suyo cuando jugaba en La Salle y Penya Arrabal.

Nacido el 3 de julio de 2000 en Palma, su nombre completo es Marvin Olawale Akinlabi Park. De padre nigeriano y madre coreana, sus primeros contactos con el balón fueron en el Atlético Rafal. Marvin también jugó en el Sporting Ciutat de Palma antes de que su familia se trasladara un año a Inglaterra.

Cuando regresó a Mallorca, volvió a las filas del Sporting Ciutat de Palma, para después ser entrenado por Miquel Soler en el infantil de La Salle entre 2014 y 2015. “Lo que más me llamó la atención es la velocidad que tiene con el balón. Una velocidad superior a los demás jugadores. Me imagino que ya lo tenía desde bien pequeño, luego le ayudamos lo que pudimos”, destaca Soler en Deportes Cope Mallorca.

"Conmigo jugaba de mediapunta, no de banda. De hecho no le gustaba jugar de banda. En el Madrid es donde ha pasado a ser extremo. Le gusta más dar pases, antes que marcar los goles. Es muy pasador y mete goles cuando tiene que meter, su mayor virtud no es la de goleador”, agrega Soler, que piensa que Marvin en estos años “ha mejorado en todo, para estar donde está. Sobre todo en la faceta defensiva es donde más ha mejorado. Ha jugado de lateral prácticamente en todos los partidos de la Youth League. Se ha hecho un jugador más completo”.

Marvin es “tímido” y donde mejor se expresa es en el campo. Su mayor virtud es la velocidad. “No había visto ningún jugador así de rápido con el balón en los pies. Ninguno de los jugadores que he entrenado eran así de rápidos”, cuenta Soler. Una velocidad que ha convencido a Zidane y le ha llevado a debutar el pasado fin de semana con el primer equipo del Real Madrid.

Aunque el Mallorca también quiso hacerse con sus servicios, Marvin fichó por el Real Madrid en 2016, para formar parte del Juvenil C. Desde entonces no ha dejado de demostrar su gran talento, su mejor versión se ha visto este verano en la UEFA Youth League como jugador sub-20. Este curso seguirá en el Castilla, bajo las órdenes de Raúl González.