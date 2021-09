Martin Valjent es el único central disponible a día de hoy ante el Villarreal

Sigue el problema central para Luis García Plaza, que no es otro que el eje de la defensa para montar el equipo más competitivo posible ante el Villarreal. A día de hoy el técnico sólo tiene disponible a Martin Valjent, Raíllo y Sedlar están descartados, a Franco Russo se le vio ayer entrenar aparte por lo que parece difícil que esté para el domingo.

Como quiera que no se facilita información médica por parte del RCD Mallorca salvo en lesiones graves, hay mucha confusión sobre el estado de los jugadores ya que los entrenamientos son a puerta cerrada. En los cinco minutos de entrenamiento que se pudieron ver ayer, permitidos por Luis García, se vio a Russo al margen del grupo. Según ha podido saber Deportes Cope Baleares, Raíllo y Sedlar tienen aún para algunas semanas.

Así las cosas, Luis García Plaza probablemente eche mano de Pablo Maffeo o bien Battaglia, como el propio entrenador dijo en Bilbao, como recursos de emergencia para el centro de la zaga. No es cualquier cosa la elección porque se enfrentan a uno de los mejores ataques de Primera División aunque su arranque no haya sido bueno, teniendo en cuenta además que sólo han disputado tres partidos ya que el cuarto se aplazó por el lío Commebol. Los de Unai Emery aún no ha ganado ni perdido, acumula tres empates. Pero hay que tener en cuenta que algunas piezas empiezan a encajar ya como Danjuma, que marcó en su estreno Champions el martes al Atalanta. En el equipo amarillo el exmallorquinista Gerard, mejor goleador español de la pasada temporada con 23 goles, que cuenta con jugadores como Dia, Yeremi Pino, Moi Gómez, Manu Trigueros, Raba y el lesionado Samu Chukwueze.

No acaban en la defensa los problemas para el técnico ya que ayer tampoco se ejercitó Íñigo Ruiz de Galarreta por lo que no se sabe si el centrocampista vasco, titular en San Mamés, estará disponible. En todo caso cuenta con Salva Sevilla fresco, quien no llegó a participar en el encuentro ante el Athletic.

El encuentro lo podrá disputar Fer Niño, delantero cedido por el Villarreal, que no tiene penalización. Además, el encuentro ante el Villarreal siempre es especial. Al recuerdo persistente de algunos aficionados mallorquinistas por el lío europeo de 2010, se unen sin embargo lazos de colaboración que no han cejado en los últimos años, como la llegada de jugadores como Gerard Moreno en su día o ahora Fer Niño, además de que nada menos que el director deportivo mallorquinista Pablo Ortells llegó del Villarreal. De hecho, en Son Moix no han escondido en los últimos años que una referencia hacia dónde quiere ir el RCD Mallorca es el club castellonense, con su cuidado de la captación de talento, formación de jugadores y ciudad deportiva. Los propietarios del club se miran en dicho espejo y por ahí se explicó la contratacion de Ortells en 2020.