Martí: "Tenemos que generar más por los jugadores que tenemos"

La primera derrota de la temporada de la UD Ibiza llegaba el pasado sábado en Mérida. El golazo in extremis de Liberto para el Mérida dejaba a los celestes con un palmo de narices y volviendo de vacío a la isla.

Más allá del gran gol local, la Udé no ofreció su mejor versión y no supo superar la línea de presión del Mérida, que asfixió desde el arranque a los celestes. Los jugadores importantes del equipo ibicenco pasaron inadvertidos, jugadores como Eugeni o Gallar y Naranjo no fueron relevantes en el juego. Apenas generaron ocasiones mientras que la derrota celeste no se gestó antes por las buenas intervenciones del portero Ramón Juan, que salvó dos claras.

El técnico celeste, Pep Lluís Martí, indica que "tenemos que exigirnos más todavía, podemos exigirnos más y en momentos concretos leer mejor el partido, situaciones finales de partido. Tenemos que hacer gol, estamos generando ocasiones pero todavía tenemos que generar más por los jugadores que tenemos y ser capaces de materializarlas. La sensación que teníamos era que si nos poníamos por delante podríamos manejarlo mejor". Ahora son quintos con ocho puntos, a dos puntos del líder, que ahora es precisamente el Mérida.

El técnico mallorquín ve una Primera RFEF de alta exigencia, con mucha igualdad: "pienso que cualquier equipo puede pelear por todo, hay una igualdad tremenda en la competición, todos los equipos luchan por lo máximo. A medida que vayan pasando las jornadas nos iremos ubicando todos. La igualdad es tremenda y lo notamos en cada partido que jugamos".

En cuanto a la derrota, decía que había sido un "partido muy disputado e igualado, con ocasiones para ambos. Sobre todo en la segunda hemos iniciado peor, cambiamos un poco a esa idea de jugar con dos puntas y en rombo y compensamos un poco el mal inicio. Tenía la idea de que el primero que marcara se lo iba a llevar. Perder en el último minuto de esa manera nos duele".