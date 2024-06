Mariona Caldentey: "Después de diez maravillosos años, es el momento de nuevos retos"

Un nuevo capítulo empieza en la carrera de la felanitxera Mariona Caldentey. La internacional deja el FC Barcelona tras una década y alcanzar la cima del fútbol con la conquista de la tercera Liga de Campeones y en un equipo que domina el fútbol español desde hace años, para emprender nuevos retos, posiblemente en el Arsenal, aunque también había interés de otros equipos de Inglaterra y Francia.

Mariona ha conquistado 25 títulos en una década de azulgrana, con la guinda de la tercera Liga de Campeones conquistada recientemente con el Barça ante el Olympique de Lyon. Acumula 302 partidos con el Barça y 114 goles. En su palmarés, seis ligas, cuatro Copas de la Reina, cuatro Supercopas de España y tres Ligas de Campeones (2020-21, 2022-23 y 2023-24).

La atacante mallorquina ha tenido que sobreoponerse durante estos años a varios varapalos en forma de graves lesiones pero sobre todo la peor herida, el fallecimiento repentino de su padre en 2018, un mazazo durísimo. La jugadora recordaba a su padre en su emotivo mensaje de despedida que ha publicado el FC Barcelona en sus redes sociales, además de una carta de la jugadora. Mariona recuerda su sentimiento culé gracias a su padre, Miguel Ángel Caldentey, quien fuera entrenador y también presidente del Felantix.

Mariona da este paso en busca de nuevos desafíos, se especula que fichará por el Arsenal, a sus 28 años cuando en España lo ha ganado todo, y seguramente con una oferta superior además de la experiencia de probar otra liga y jugar en otro país. La renovación de la mallorquina se estaba demorando mucho y comenzaba a temerse en Barcelona que Mariona hubiera decidido marcharse.

Así comienza el comunicado de Mariona Caldentey Olier: "Desde que llegué al Barcelona habéis estado a mi lado, por eso os merecéis que me dirija a vosotros con la mano en el corazón. Después de diez maravillosos años, he decidido que es el momento de marcharme y afrontar nuevos retos. Creedme cuando os digo que ha sido una decisión muy difícil y meditada, pero en la vida hay que ser honesto y aceptar que los ciclos se acaban. Os puedo asegurar que ne el Barcelona he crecido y cumplido sueños, incluso algunos que ni sabía que podía tener. He sido muy feliz. Me quedo no sólo con los éxitos deportivos sino también con el impacto que hemos tenido. Ha sido un equipo histórico y con el tiempo lo valoraremos aún más".