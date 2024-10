Mario Mola en El Partidazo sobre su cambio al Duatlón: "Sigo compitiendo pero llevo una vida más humana"

Mario Mola ha iniciado otra vida dentro del deporte. El tricampeón del mundo de Triatlón, distinguido en su día por Cope Mallorca con el Premi Popular, ha dejado su sacrificada disciplina para pasarse al duatlón. Su paternidad y los muchos años en una disciplina muy dura le han hecho dar un cambio.

Mola es un excelente fondista y un buen ciclista pero siempre ha reconocido que el tramo de natación no era el que más le gustaba, pese a lo cual el mallorquín ha sido uno de los mejores deportistas españoles de siempre en este deporte multidisciplinar.

Mola tomaba la decisión de pasarse al Duatlón quitándose de en medio la natación y el año pasado ya era campeón del mundo de esta disciplina en Ibiza. Dedicaba el triunfo a su mujer, la también deportista Carolina Routier y su hijo. Anoche, Mola no tenía problema en describir cómo ve ahora su vida en El Partidazo de Cope con Joseba Larrañaga: "Al final uno trata de ir buscando sus objetivos y que te encajen en el estilo de vida o la situación de vida de cada momento. Sabemos lo que es la dedicación del triatlón al máximo nivel o buscar los objetivos que siempre he buscado. El duatlón me permite seguir poniéndome el dorsal y quitarme el mono de competición lo combino con llevar una vida algo más humana".

El mallorquín ganaba los 15 kms nocturnos en Valencia el pasado fin de semana. Sobre su nueva vida indica en la sección Kilómetro 42 con Chema Martínez que "es normal buscar nuevos alicientes y motivaciones y explorar la que siempre ha sido una vía para mí, la carrera a pie. La natación es la que más me ha costado siempre. La carrera a pie la descubrí con 15 años y me dio opción de competir. El triatlón me empezó a demandar gran parte de al temporada y aparcar esa vertiente atlética. Ahora igual ya no voy a ser capaz de alcanzar ese 100% de rendimiento ideal pero considero que es suficiente para seguir compitiendo y mantenerme motivado".