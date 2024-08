Marc Domenech:" El entrenador me tuvo que llamar dos veces para saltar al campo"

De casta le viene al galgo porque este joven delantero del RCD Mallorca, Marc Domenech ha mamado fútbol desde que era pequeño. Eso sí, desde otro punto de vista porque su abuelo y su madre arbitraban.

Hijo de la primera mujer en dirigir un partido de Segunda B, Carolina Domenech, y nieto de árbitro de Primera División, amén de presidente del Comité Balear de Árbitros, José Antonio Domenech Riera, Marc está viviendo un verano muy movido que ha culminado con su debut en Primera División y la llamada de la selección española Sub 19.

Marc debutó en primera con el RCD Mallorca el pasado martes ante el Sevilla (0-0), aunque las cosas pudieron ser distintas si su club le hubiera traspasado al FC Barcelona, que apretó mucho meses atrás, o bien hubieran pagado su cláusula. El Barça quería a Marc como sustituto de Marc Guiu tras su salida al Chelsea. El Barcelona le quería por lo tanto para el Barça At. pero eso hoy en este Barça era tentador, porque nunca como en esta etapa de crisis económica y de tensiones salariales, cualquier canterano es susceptible de jugar en el primer equipo azulgrana en cualquier momento. Y eso es mucho decir para un joven jugador. Es probable que Marc se viera ya de azulgrana.

Pablo Ortells, director deportivo del RCD Mallorca, no dio su brazo a torcer por los 500.000 euros que ofrecía el Barça, la razón es que creía que de los canteranos del club, Marc era uno de los de mayor proyección.

El RCD Mallorca no ha apostado por otros jóvenes, como se ha visto, jugadores como Gabriel Rodríguez (Valladolid Promesas), Marcos Fernández (Gil Vicente), Álex Quevedo (Villarreal B), Álex Woiski (futuro en el aire) se han marchado al no recibir propuestas de futuro del club convincentes. Pero la apuesta sí era Marc Domenech tras sus 21 goles en el San Francisco la pasada temporada en división de honor juvenil. Curiosamente, el delantero de 18 años pasó gran parte de su formación en el Atlético Baleares.

La apuesta del club se plasmaba en una renovación hasta 2029 del delantero, que además ha mostrado sus credenciales durante la pretemporada a Jagoba Arrasate. Su lugar podría estar en el Mallorca B en Segunda RFEF, pero por ahora Jagoba se lo ha llevado en las tres jornadas.

En la recta final de partido ante el Sevilla, 0-0, el técnico decidía meterle en el partido, era el minuto 83' cuando se producía su debut, sustituía a Darder, una foto de mallorquín por mallorquín en el debut del delantero que queda para siempre.

¿Y cómo fue ese momento? "La verdad es que no me lo creía. Cuando Arrasate gritó a Abdón, yo ni miraba, no me imaginaba que me gritaría. Y me grita dos veces, ya que la primera vez no lo oí y fui super contento".

El canterano recuerda que "me dijo que saliera y que hiciera lo que sé, que corra y que defienda, y que cuando tenga la pelota, vaya a atacar, que haga lo que yo sé". Admite que no se imaginaba debutar tan pronto: "No, yo me lo imaginaba a larga distancia. Era mi sueño de aquí a tres años como mínimo, pero debutar este año no me lo imaginaba nunca".

En un momento así, era inevitable acordarse "de toda mi familia, que me ha ayudado siempre. Del míster también, que ha confiado en mí para ponerme. Y de los compañeros y del cuerpo técnico también", dice en los medios del club.

Lo importante no es llegar sino mantenerse, y en ello el jugador deberá ser tan constante y trabajador como en el campo, en el que tiene un instinto natural para estar cerca del gol siempre. De hecho, el debut pudo ser perfecto si empala una pelota que le pasó por delante en boca de gol en el minuto 93. Tras este debut ha llegado la llamada del seccionador sub 19, Paco Gallardo, para entrenamientos. Es un oasis en el desierto de la formación de jugadores del Mallorca que han desaparecido de la selección española en inferiores. De hecho, van más con Argentina, jugadores como Woiski o Gabriel Rodríguez (ya del Valladolid) han ido con la sub 20 argentina.

A Marc le peta el móvil: "Sí, he tenido el móvil todo el día, todavía tengo que contestar a gente. Y sí, la verdad es que sí [he tenido muchos mensajes]" reconoce.

Finalmente, recuerda que "hace tres meses estaba metiendo dos goles contra el Sabadell y salvando la categoría con mi equipo, con el San Francisco. Y ahora debutando en Primera División, en Son Moix", y su objetivo personal es "Intentar jugar lo máximo posible y sino, con mi equipo (el B) jugar mucho y meter muchos goles".